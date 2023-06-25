https://ria.ru/20230625/ssha-1880340139.html

США внимательно следят за развитием ситуации в России, заявил Блинкен

США внимательно следят за развитием ситуации в России, заявил Блинкен - РИА Новости, 25.06.2023

США внимательно следят за развитием ситуации в России, заявил Блинкен

США внимательно следят за развитием ситуации в России, но не обладают всей полнотой картины относительно событий последних дней, заявил в воскресенье в эфире... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T17:02

2023-06-25T17:02

2023-06-25T17:02

россия

сша

энтони блинкен

владимир путин

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. США внимательно следят за развитием ситуации в России, но не обладают всей полнотой картины относительно событий последних дней, заявил в воскресенье в эфире CNN госсекретарь Энтони Блинкен. "У нас пока нет всей полноты информации. Слишком рано с уверенностью утверждать о том, к чему это приведет", - сказал Блинкен. Госсекретарь выразил мнение, что ситуация в России "находится в развитии", и о ее итогах пока судить преждевременно. Глава американской дипломатии также подчеркнул, что в Вашингтоне не меняли готовности стратегических сил на фоне событий с ЧВК "Вагнер". "Что касается ядерного оружия, мы не видели изменений в их готовности (у России) и не меняли готовности собственных стратегических сил", - указал Блинкен, добавив, что в США "очень внимательно отслеживают" этот вопрос. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/myatezh-1880304802.html

https://ria.ru/20230625/udar-1880272376.html

россия

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, энтони блинкен, владимир путин, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)