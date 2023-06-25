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США внимательно следят за развитием ситуации в России, заявил Блинкен - РИА Новости, 25.06.2023
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17:02 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/ssha-1880340139.html
США внимательно следят за развитием ситуации в России, заявил Блинкен
США внимательно следят за развитием ситуации в России, заявил Блинкен - РИА Новости, 25.06.2023
США внимательно следят за развитием ситуации в России, заявил Блинкен
США внимательно следят за развитием ситуации в России, но не обладают всей полнотой картины относительно событий последних дней, заявил в воскресенье в эфире... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T17:02
2023-06-25T17:02
россия
сша
энтони блинкен
владимир путин
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. США внимательно следят за развитием ситуации в России, но не обладают всей полнотой картины относительно событий последних дней, заявил в воскресенье в эфире CNN госсекретарь Энтони Блинкен. "У нас пока нет всей полноты информации. Слишком рано с уверенностью утверждать о том, к чему это приведет", - сказал Блинкен. Госсекретарь выразил мнение, что ситуация в России "находится в развитии", и о ее итогах пока судить преждевременно. Глава американской дипломатии также подчеркнул, что в Вашингтоне не меняли готовности стратегических сил на фоне событий с ЧВК "Вагнер". "Что касается ядерного оружия, мы не видели изменений в их готовности (у России) и не меняли готовности собственных стратегических сил", - указал Блинкен, добавив, что в США "очень внимательно отслеживают" этот вопрос. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/myatezh-1880304802.html
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россия, сша, энтони блинкен, владимир путин, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, США, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
США внимательно следят за развитием ситуации в России, заявил Блинкен

Блинкен: США следят за ситуацией в России, не обладают всеми данными о мятеже "Вагнера"

© AP PhotoГоссекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© AP Photo
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. США внимательно следят за развитием ситуации в России, но не обладают всей полнотой картины относительно событий последних дней, заявил в воскресенье в эфире CNN госсекретарь Энтони Блинкен.
"У нас пока нет всей полноты информации. Слишком рано с уверенностью утверждать о том, к чему это приведет", - сказал Блинкен. Госсекретарь выразил мнение, что ситуация в России "находится в развитии", и о ее итогах пока судить преждевременно.
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
WP: в США узнали о подготовке Пригожиным мятежа две недели назад
Вчера, 12:03
Глава американской дипломатии также подчеркнул, что в Вашингтоне не меняли готовности стратегических сил на фоне событий с ЧВК "Вагнер".
"Что касается ядерного оружия, мы не видели изменений в их готовности (у России) и не меняли готовности собственных стратегических сил", - указал Блинкен, добавив, что в США "очень внимательно отслеживают" этот вопрос.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
В США рассказали о "коварном ударе" со стороны Украины
Вчера, 02:40
 
РоссияСШАЭнтони БлинкенВладимир ПутинЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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