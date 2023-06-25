США внимательно следят за развитием ситуации в России, заявил Блинкен
Блинкен: США следят за ситуацией в России, не обладают всеми данными о мятеже "Вагнера"
© AP PhotoГоссекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции
© AP Photo
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. США внимательно следят за развитием ситуации в России, но не обладают всей полнотой картины относительно событий последних дней, заявил в воскресенье в эфире CNN госсекретарь Энтони Блинкен.
"У нас пока нет всей полноты информации. Слишком рано с уверенностью утверждать о том, к чему это приведет", - сказал Блинкен. Госсекретарь выразил мнение, что ситуация в России "находится в развитии", и о ее итогах пока судить преждевременно.
Глава американской дипломатии также подчеркнул, что в Вашингтоне не меняли готовности стратегических сил на фоне событий с ЧВК "Вагнер".
"Что касается ядерного оружия, мы не видели изменений в их готовности (у России) и не меняли готовности собственных стратегических сил", - указал Блинкен, добавив, что в США "очень внимательно отслеживают" этот вопрос.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.