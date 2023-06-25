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СМИ: две стратегические ошибки США отвернули от них ближайшего союзника - РИА Новости, 25.06.2023
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15:47 25.06.2023 (обновлено: 20:24 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/ssha-1880331837.html
СМИ: две стратегические ошибки США отвернули от них ближайшего союзника
СМИ: две стратегические ошибки США отвернули от них ближайшего союзника - РИА Новости, 25.06.2023
СМИ: две стратегические ошибки США отвернули от них ближайшего союзника
Между США и Объединенными Арабскими Эмиратами возник очень серьезный раскол, пишет Стивен Бланк в статье для издания The Hill. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T15:47
2023-06-25T20:24
в мире
сша
оаэ
государственный департамент сша
мухаммед бен заид аль нахайян
россия
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Между США и Объединенными Арабскими Эмиратами возник очень серьезный раскол, пишет Стивен Бланк в статье для издания The Hill."За последние два года самые высокопоставленные американские руководители дважды пытались умилостивить лидера ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, чтобы вернуть отношения в привычное русло. Находясь в июле прошлого года в Джидде, президент Байден лично пригласил шейха Мухаммеда приехать в Вашингтон", — говорится в публикации.Однако тот не приехал, а вместо него почти год спустя в Вашингтон прибыл его брат, занимающий пост советника по национальной безопасности, отмечает автор.Он добавил, что ОАЭ уже почти десять лет находятся в ссоре с США. По словам Бланка, все началось с того, что тогдашний глава Белого дома Барак Обама тайно заключил за спинами союзников из Персидского залива ядерную сделку с Ираном."А при Трампе и Байдене Госдепартамент США и Министерство обороны ввели ограничения на поставки техники в ОАЭ, вынудив Эмираты отказаться от закупки современных самолетов F-35 на 20 миллиардов долларов", — пишет журналист.Он уверен, что со временем Эмираты сделали вывод, что с такими друзьями не нужно никаких врагов, и начали постепенно разворачиваться в сторону России и Китая, чтобы обеспечить себе экономический рост и воспользоваться их дипломатическим влиянием.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230616/krossovki-1878616172.html
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в мире, сша, оаэ, государственный департамент сша, мухаммед бен заид аль нахайян, россия
В мире, США, ОАЭ, Государственный департамент США, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Россия
СМИ: две стратегические ошибки США отвернули от них ближайшего союзника

Автор The Hil Бланк: между США и ОАЭ возник очень серьезный раскол

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Между США и Объединенными Арабскими Эмиратами возник очень серьезный раскол, пишет Стивен Бланк в статье для издания The Hill.
"За последние два года самые высокопоставленные американские руководители дважды пытались умилостивить лидера ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, чтобы вернуть отношения в привычное русло. Находясь в июле прошлого года в Джидде, президент Байден лично пригласил шейха Мухаммеда приехать в Вашингтон", — говорится в публикации.
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Однако тот не приехал, а вместо него почти год спустя в Вашингтон прибыл его брат, занимающий пост советника по национальной безопасности, отмечает автор.
Он добавил, что ОАЭ уже почти десять лет находятся в ссоре с США. По словам Бланка, все началось с того, что тогдашний глава Белого дома Барак Обама тайно заключил за спинами союзников из Персидского залива ядерную сделку с Ираном.
"А при Трампе и Байдене Госдепартамент США и Министерство обороны ввели ограничения на поставки техники в ОАЭ, вынудив Эмираты отказаться от закупки современных самолетов F-35 на 20 миллиардов долларов", — пишет журналист.
Он уверен, что со временем Эмираты сделали вывод, что с такими друзьями не нужно никаких врагов, и начали постепенно разворачиваться в сторону России и Китая, чтобы обеспечить себе экономический рост и воспользоваться их дипломатическим влиянием.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреСШАОАЭГосударственный департамент СШАМухаммед бен Заид Аль НахайянРоссия
 
 
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