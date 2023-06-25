https://ria.ru/20230625/ssha-1880331837.html
СМИ: две стратегические ошибки США отвернули от них ближайшего союзника
СМИ: две стратегические ошибки США отвернули от них ближайшего союзника - РИА Новости, 25.06.2023
СМИ: две стратегические ошибки США отвернули от них ближайшего союзника
Между США и Объединенными Арабскими Эмиратами возник очень серьезный раскол, пишет Стивен Бланк в статье для издания The Hill. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T15:47
2023-06-25T15:47
2023-06-25T20:24
в мире
сша
оаэ
государственный департамент сша
мухаммед бен заид аль нахайян
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Между США и Объединенными Арабскими Эмиратами возник очень серьезный раскол, пишет Стивен Бланк в статье для издания The Hill."За последние два года самые высокопоставленные американские руководители дважды пытались умилостивить лидера ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, чтобы вернуть отношения в привычное русло. Находясь в июле прошлого года в Джидде, президент Байден лично пригласил шейха Мухаммеда приехать в Вашингтон", — говорится в публикации.Однако тот не приехал, а вместо него почти год спустя в Вашингтон прибыл его брат, занимающий пост советника по национальной безопасности, отмечает автор.Он добавил, что ОАЭ уже почти десять лет находятся в ссоре с США. По словам Бланка, все началось с того, что тогдашний глава Белого дома Барак Обама тайно заключил за спинами союзников из Персидского залива ядерную сделку с Ираном."А при Трампе и Байдене Госдепартамент США и Министерство обороны ввели ограничения на поставки техники в ОАЭ, вынудив Эмираты отказаться от закупки современных самолетов F-35 на 20 миллиардов долларов", — пишет журналист.Он уверен, что со временем Эмираты сделали вывод, что с такими друзьями не нужно никаких врагов, и начали постепенно разворачиваться в сторону России и Китая, чтобы обеспечить себе экономический рост и воспользоваться их дипломатическим влиянием.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230616/krossovki-1878616172.html
https://ria.ru/20230624/konflikt-1880235441.html
сша
оаэ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оаэ, государственный департамент сша, мухаммед бен заид аль нахайян, россия
В мире, США, ОАЭ, Государственный департамент США, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Россия
СМИ: две стратегические ошибки США отвернули от них ближайшего союзника
Автор The Hil Бланк: между США и ОАЭ возник очень серьезный раскол
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Между США и Объединенными Арабскими Эмиратами возник очень серьезный раскол, пишет Стивен Бланк в статье для издания The Hill.
"За последние два года самые высокопоставленные американские руководители дважды пытались умилостивить лидера ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, чтобы вернуть отношения в привычное русло. Находясь в июле прошлого года в Джидде, президент Байден лично пригласил шейха Мухаммеда приехать в Вашингтон", — говорится в публикации.
Журналисты заметили необычную деталь на переговорах Путина и президента ОАЭ
Однако тот не приехал, а вместо него почти год спустя в Вашингтон прибыл его брат, занимающий пост советника по национальной безопасности, отмечает автор.
Он добавил, что ОАЭ уже почти десять лет находятся в ссоре с США. По словам Бланка, все началось с того, что тогдашний глава Белого дома Барак Обама тайно заключил за спинами союзников из Персидского залива ядерную сделку с Ираном.
"А при Трампе и Байдене Госдепартамент США и Министерство обороны ввели ограничения на поставки техники в ОАЭ, вынудив Эмираты отказаться от закупки современных самолетов F-35 на 20 миллиардов долларов", — пишет журналист.
Он уверен, что со временем Эмираты сделали вывод, что с такими друзьями не нужно никаких врагов, и начали постепенно разворачиваться в сторону России и Китая, чтобы обеспечить себе экономический рост и воспользоваться их дипломатическим влиянием.
В ОАЭ заявили об актуальности разрешения конфликта на Украине Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>