https://ria.ru/20230625/spetsoperatsiya-1880318082.html

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 25.06.2023

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили под Харьковом склад боеприпасов 60-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в воскресенье в сводке министерство... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T14:16

2023-06-25T14:16

2023-06-25T14:52

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили под Харьковом склад боеприпасов 60-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

харьковская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)