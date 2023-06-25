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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 25.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 25.06.2023 (обновлено: 14:52 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/spetsoperatsiya-1880318082.html
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 25.06.2023
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили под Харьковом склад боеприпасов 60-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в воскресенье в сводке министерство... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T14:16
2023-06-25T14:52
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили под Харьковом склад боеприпасов 60-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
харьковская область
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харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Минобороны России сообщило об уничтожении в Харьковской области склада боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" .
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С . - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" .. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили под Харьковом склад боеприпасов 60-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
24 июня, 19:32
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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