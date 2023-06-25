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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 25.06.2023
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили под Харьковом склад боеприпасов 60-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в воскресенье в сводке министерство... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T14:16
2023-06-25T14:16
2023-06-25T14:52
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили под Харьковом склад боеприпасов 60-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
харьковская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Минобороны России сообщило об уничтожении в Харьковской области склада боеприпасов ВСУ