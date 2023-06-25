https://ria.ru/20230625/spetsoperatsiya-1880316277.html
Путин рассказал, что уделяет первостепенное внимание вопросам спецоперации
Путин рассказал, что уделяет первостепенное внимание вопросам спецоперации - РИА Новости, 25.06.2023
Путин рассказал, что уделяет первостепенное внимание вопросам спецоперации
Президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что начинает и заканчивает... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T14:07
2023-06-25T14:07
2023-06-25T15:09
политика
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владимир путин
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специальная военная операция на украине
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что начинает и заканчивает рабочий день вопросами спецоперации. "Ну конечно, первостепенное внимание уделяю. С этого начинается день и этим заканчивается", — сказал глава государства. По его словам, это и совещания, и встречи, и переговоры по телефону.Президент отметил также, что постоянно обсуждает вопросы, связанные с производством вооружений, с руководителями предприятий и компаний оборонно-промышленного комплекса, а также с теми, кто эти вооружения применяет."Говорим об их эффективности, говорим о том, где и в чем еще нужно поработать, где и чего не хватает. Говорим о том, как, какими путями, какими шагами, темпом каким нужно наращивать усилия", — добавил Путин.При этом он подчеркнул, что наращивание темпов и объемов производства в оборонной сфере не должно идти в ущерб социальным обязательствам перед гражданами — в медицине, строительстве, образовании."Все должно быть в гармонии, если можно так выразиться, друг с другом, и в том числе и наши усилия в сфере повышения обороноспособности не должны наносить ущерба главному! А главное — это основа. А основа — это экономика", — заключил президент.На прошлой неделе, выступая на ПМЭФ, Путин сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в две-три смены. По его словам, производство военной продукции увеличилось в 2,7 раза, а по наиболее востребованным образцам — в десять раз.
https://ria.ru/20230609/oborona-1877291244.html
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политика, россия, владимир путин, павел зарубин
Политика, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Специальная военная операция на Украине
Путин рассказал, что уделяет первостепенное внимание вопросам спецоперации
Президент Путин рассказал, что уделяет первостепенное внимание вопросам спецоперации
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн — РИА Новости.
Президент Владимир Путин заявил в интервью
журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что начинает и заканчивает рабочий день вопросами спецоперации.
"Ну конечно, первостепенное внимание уделяю. С этого начинается день и этим заканчивается", — сказал глава государства.
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По его словам, это и совещания, и встречи, и переговоры по телефону.
Президент отметил также, что постоянно обсуждает вопросы, связанные с производством вооружений, с руководителями предприятий и компаний оборонно-промышленного комплекса, а также с теми, кто эти вооружения применяет.
«
"Говорим об их эффективности, говорим о том, где и в чем еще нужно поработать, где и чего не хватает. Говорим о том, как, какими путями, какими шагами, темпом каким нужно наращивать усилия", — добавил Путин.
При этом он подчеркнул, что наращивание темпов и объемов производства в оборонной сфере не должно идти в ущерб социальным обязательствам перед гражданами — в медицине, строительстве, образовании.
"Все должно быть в гармонии, если можно так выразиться, друг с другом, и в том числе и наши усилия в сфере повышения обороноспособности не должны наносить ущерба главному! А главное — это основа. А основа — это экономика", — заключил президент.
На прошлой неделе, выступая на ПМЭФ, Путин сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в две-три смены. По его словам, производство военной продукции увеличилось в 2,7 раза, а по наиболее востребованным образцам — в десять раз.
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