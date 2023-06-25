https://ria.ru/20230625/spetsoperatsiya-1880316277.html

Путин рассказал, что уделяет первостепенное внимание вопросам спецоперации

Путин рассказал, что уделяет первостепенное внимание вопросам спецоперации - РИА Новости, 25.06.2023

Путин рассказал, что уделяет первостепенное внимание вопросам спецоперации

Президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что начинает и заканчивает... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T14:07

2023-06-25T14:07

2023-06-25T15:09

политика

россия

владимир путин

павел зарубин

специальная военная операция на украине

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что начинает и заканчивает рабочий день вопросами спецоперации. "Ну конечно, первостепенное внимание уделяю. С этого начинается день и этим заканчивается", — сказал глава государства. По его словам, это и совещания, и встречи, и переговоры по телефону.Президент отметил также, что постоянно обсуждает вопросы, связанные с производством вооружений, с руководителями предприятий и компаний оборонно-промышленного комплекса, а также с теми, кто эти вооружения применяет."Говорим об их эффективности, говорим о том, где и в чем еще нужно поработать, где и чего не хватает. Говорим о том, как, какими путями, какими шагами, темпом каким нужно наращивать усилия", — добавил Путин.При этом он подчеркнул, что наращивание темпов и объемов производства в оборонной сфере не должно идти в ущерб социальным обязательствам перед гражданами — в медицине, строительстве, образовании."Все должно быть в гармонии, если можно так выразиться, друг с другом, и в том числе и наши усилия в сфере повышения обороноспособности не должны наносить ущерба главному! А главное — это основа. А основа — это экономика", — заключил президент.На прошлой неделе, выступая на ПМЭФ, Путин сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в две-три смены. По его словам, производство военной продукции увеличилось в 2,7 раза, а по наиболее востребованным образцам — в десять раз.

https://ria.ru/20230609/oborona-1877291244.html

https://ria.ru/20230625/zapad-1880233668.html

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политика, россия, владимир путин, павел зарубин