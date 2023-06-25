https://ria.ru/20230625/spetsoperatsiya-1880274107.html

Российские войска уничтожили свыше 50 боевиков на Южнодонецком направлении

Российские войска уничтожили свыше 50 боевиков на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.06.2023

Российские войска уничтожили свыше 50 боевиков на Южнодонецком направлении

Российские военные уничтожили свыше полусотни украинских боевиков и семь боевых бронированных машин на участке южнодонецкого направления, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T05:03

2023-06-25T05:03

2023-06-25T05:03

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили свыше полусотни украинских боевиков и семь боевых бронированных машин на участке южнодонецкого направления, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов. По его словам, военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. Начальник пресс-центра отметил личную заслугу командира мотострелковой роты мотострелковой бригады группировки капитана Александра Булатова в отражении наступающих сил противника. В ходе отражения атаки офицер грамотно организовал оборону и мужественно командовал составом, чем вдохновлял военных. "В ходе боя рота капитана Александра Булатова уничтожила семь боевых бронированных машин и более полусотни националистов. Понеся существенные потери, противник отступил. Позиции российских войск были удержаны", - сказал Чехов.

https://ria.ru/20230625/rogov-1880269350.html

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2023

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безопасность, вооруженные силы рф