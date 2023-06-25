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Российские войска уничтожили свыше 50 боевиков на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/spetsoperatsiya-1880274107.html
Российские войска уничтожили свыше 50 боевиков на Южнодонецком направлении
Российские войска уничтожили свыше 50 боевиков на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.06.2023
Российские войска уничтожили свыше 50 боевиков на Южнодонецком направлении
Российские военные уничтожили свыше полусотни украинских боевиков и семь боевых бронированных машин на участке южнодонецкого направления, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T05:03
2023-06-25T05:03
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили свыше полусотни украинских боевиков и семь боевых бронированных машин на участке южнодонецкого направления, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов. По его словам, военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. Начальник пресс-центра отметил личную заслугу командира мотострелковой роты мотострелковой бригады группировки капитана Александра Булатова в отражении наступающих сил противника. В ходе отражения атаки офицер грамотно организовал оборону и мужественно командовал составом, чем вдохновлял военных. "В ходе боя рота капитана Александра Булатова уничтожила семь боевых бронированных машин и более полусотни националистов. Понеся существенные потери, противник отступил. Позиции российских войск были удержаны", - сказал Чехов.
https://ria.ru/20230625/rogov-1880269350.html
РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские войска уничтожили свыше 50 боевиков на Южнодонецком направлении

Минобороны: войска уничтожили свыше 50 боевиков и 7 бронемашин на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 Нона-С в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили свыше полусотни украинских боевиков и семь боевых бронированных машин на участке южнодонецкого направления, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов.
По его словам, военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. Начальник пресс-центра отметил личную заслугу командира мотострелковой роты мотострелковой бригады группировки капитана Александра Булатова в отражении наступающих сил противника.
В ходе отражения атаки офицер грамотно организовал оборону и мужественно командовал составом, чем вдохновлял военных.
"В ходе боя рота капитана Александра Булатова уничтожила семь боевых бронированных машин и более полусотни националистов. Понеся существенные потери, противник отступил. Позиции российских войск были удержаны", - сказал Чехов.
Военнослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С к боевой стрельбе на Ореховском направлении в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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