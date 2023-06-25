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В Болгарии сгорел склад бизнесмена, поставлявшего оружие Украине - РИА Новости, 25.06.2023
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15:23 25.06.2023 (обновлено: 15:26 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/sklad-1880329105.html
В Болгарии сгорел склад бизнесмена, поставлявшего оружие Украине
В Болгарии сгорел склад бизнесмена, поставлявшего оружие Украине - РИА Новости, 25.06.2023
В Болгарии сгорел склад бизнесмена, поставлявшего оружие Украине
Второй за год пожар произошел в болгарском Карнобате на складе боеприпасов, принадлежащем бизнесмену Эмилиану Гебреву, который поставлял вооружение на Украину в РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T15:23
2023-06-25T15:26
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Второй за год пожар произошел в болгарском Карнобате на складе боеприпасов, принадлежащем бизнесмену Эмилиану Гебреву, который поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году, сообщает радиостанция BNR. О первом пожаре радиостанция сообщала в июле 2022 года. Тогда Гебрев заявил о возможности умышленного подрыва или поджога. Отмечается, что пожару предшествовала серия взрывов. Никто не пострадал, но склад полностью сгорел. Согласно полиции, расследованием инцидента занимается агентство национальной безопасности. По словам Гебрева, неясно, существует ли связь между двумя пожарами. Газета New York Times в 2021 году сообщала, что Гебрев признал, что поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году, а также подтвердил, что хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице. В конце апреля 2021 года Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на Гебрева. 29 апреля Болгария объявила персоной нон грата помощника военного атташе России. Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять Прагу, где в середине апреля 2021 года обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Как отмечала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, бездоказательные обвинения в адрес России по Болгарии и Чехии - часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом против Москвы.
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в мире, россия, болгария, украина, сергей лавров, софия (королева испании), мария захарова
В мире, Россия, Болгария, Украина, Сергей Лавров, София (королева Испании), Мария Захарова
В Болгарии сгорел склад бизнесмена, поставлявшего оружие Украине

BNR: в Болгарии сгорел склад боеприпасов бизнесмена Гебрева, поставлявшего оружие Украине

© Фото : Министерство на вътрешните работиАвтомобиль болгарской полиции
Автомобиль болгарской полиции - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© Фото : Министерство на вътрешните работи
Автомобиль болгарской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Второй за год пожар произошел в болгарском Карнобате на складе боеприпасов, принадлежащем бизнесмену Эмилиану Гебреву, который поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году, сообщает радиостанция BNR.
О первом пожаре радиостанция сообщала в июле 2022 года. Тогда Гебрев заявил о возможности умышленного подрыва или поджога.
Отмечается, что пожару предшествовала серия взрывов. Никто не пострадал, но склад полностью сгорел.
Согласно полиции, расследованием инцидента занимается агентство национальной безопасности. По словам Гебрева, неясно, существует ли связь между двумя пожарами.
Газета New York Times в 2021 году сообщала, что Гебрев признал, что поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году, а также подтвердил, что хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице.
В конце апреля 2021 года Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на Гебрева. 29 апреля Болгария объявила персоной нон грата помощника военного атташе России. Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять Прагу, где в середине апреля 2021 года обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Как отмечала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, бездоказательные обвинения в адрес России по Болгарии и Чехии - часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом против Москвы.
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