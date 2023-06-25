https://ria.ru/20230625/siriya-1880364657.html
Сирийские военные совместно с ВКС России ликвидировали десятки террористов
Сирийские военные совместно с ВКС России ликвидировали десятки террористов - РИА Новости, 25.06.2023
Сирийские военные совместно с ВКС России ликвидировали десятки террористов
Вооруженные силы Сирии в ходе совместных авиаударов с ВКС РФ ликвидировали десятки террористов в провинции Идлиб, говорится в заявлении министерства обороны... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T21:32
2023-06-25T21:32
2023-06-25T21:32
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КАИР, 25 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Сирии в ходе совместных авиаударов с ВКС РФ ликвидировали десятки террористов в провинции Идлиб, говорится в заявлении министерства обороны САР. "В ответ на нападения вооруженных террористических группировок в последние дни на провинции Хама и Латакия, которые унесли жизни нескольких мирных жителей и причинили большой материальный ущерб собственности населения, наши доблестные вооруженные силы при взаимодействии с Воздушно-космическими силами России осуществили ряд операций", - сообщается в заявлении на странице Минобороны Сирии в соцсети Facebook*. Согласно заявлению, были нанесены удары по штабам и складам террористов в Идлибе и местам запуска беспилотников. "В результате эти штабы были уничтожены, в том числе оружие, боеприпасы и беспилотники, десятки террористов были ликвидированы, остальные получили ранения", - отмечается в заявлении. Сирийское минобороны подчеркнуло, что среди ликвидированных восемь командиров террористических группировок. Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что террористические группировки "Джебхат ан-Нусра"** и "Исламская партия Туркестана"** с помощью беспилотников сбросили шесть взрывных устройств в провинциях Латакия и Хама, погиб один местный житель и ранен один ребенок.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская** Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20230624/siriya-1880258175.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, россия, идлиб (мухафаза), воздушно-космические силы россии, война в сирии
В мире, Сирия, Россия, Идлиб (мухафаза), Воздушно-космические силы России, Война в Сирии
Сирийские военные совместно с ВКС России ликвидировали десятки террористов
Минобороны Сирии сообщило о ликвидации десятков террористов в ходе совместных ударов с ВКС
КАИР, 25 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Сирии в ходе совместных авиаударов с ВКС РФ ликвидировали десятки террористов в провинции Идлиб, говорится в заявлении министерства обороны САР.
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"В ответ на нападения вооруженных террористических группировок в последние дни на провинции Хама и Латакия, которые унесли жизни нескольких мирных жителей и причинили большой материальный ущерб собственности населения, наши доблестные вооруженные силы при взаимодействии с Воздушно-космическими силами России осуществили ряд операций", - сообщается в заявлении на странице Минобороны Сирии в соцсети Facebook*.
В двух провинциях в Сирии террористы сбросили шесть взрывных устройств
Согласно заявлению, были нанесены удары по штабам и складам террористов в Идлибе и местам запуска беспилотников.
"В результате эти штабы были уничтожены, в том числе оружие, боеприпасы и беспилотники, десятки террористов были ликвидированы, остальные получили ранения", - отмечается в заявлении.
Сирийское минобороны подчеркнуло, что среди ликвидированных восемь командиров террористических группировок.
Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что террористические группировки "Джебхат ан-Нусра"** и "Исламская партия Туркестана"** с помощью беспилотников сбросили шесть взрывных устройств в провинциях Латакия и Хама, погиб один местный житель и ранен один ребенок.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
** Террористическая организация, запрещенная на территории России
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