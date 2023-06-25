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Умер соавтор Конституции России Виктор Шейнис - РИА Новости, 25.06.2023
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13:51 25.06.2023 (обновлено: 16:56 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/sheynis-1880315096.html
Умер соавтор Конституции России Виктор Шейнис
Умер соавтор Конституции России Виктор Шейнис - РИА Новости, 25.06.2023
Умер соавтор Конституции России Виктор Шейнис
Соавтор Конституции России и один из основателей партии "Яблоко" Виктор Шейнис умер на 93-м году жизни, сообщается на сайте политического объединения. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T13:51
2023-06-25T16:56
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Соавтор Конституции России и один из основателей партии "Яблоко" Виктор Шейнис умер на 93-м году жизни, сообщается на сайте политического объединения. &quot;Двадцать пятого июня на 93 году жизни скончался Виктор Леонидович Шейнис, член Федерального политического комитета партии &quot;Яблоко&quot;, депутат Государственной думы первых двух созывов, один из авторов российской Конституции&quot;, — говорится в заявлении.Уточняется, что о времени и месте похорон сообщат дополнительно. Виктор Шейнис родился 16 февраля 1931 года в Киеве. С 1990 по 1993 год был народным депутатом РСФСР. С 1992 по 1993 год — заместитель ответственного секретаря Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России. С 1993 по 1994 год занимал пост заместителя председателя Комиссии законодательных предположений при Президенте России. В 1994-1995 годах — депутат Госдумы I созыва, член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.Шейнис вступил в партию "Яблоко" в 1993 году. Занимал различные посты в руководящих органах объединения. С 2008 года — член Федерального политического комитета партии.
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яблоко, госдума рф, россия, киев, рсфср, политика
Яблоко, Госдума РФ, Россия, Киев, РСФСР, Политика
Умер соавтор Конституции России Виктор Шейнис

На 93-м году умер один из основателей "Яблока" и соавтор Конституции России Виктор Шейнис

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВиктор Шейнис
Виктор Шейнис - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Виктор Шейнис. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Соавтор Конституции России и один из основателей партии "Яблоко" Виктор Шейнис умер на 93-м году жизни, сообщается на сайте политического объединения.
«

"Двадцать пятого июня на 93 году жизни скончался Виктор Леонидович Шейнис, член Федерального политического комитета партии "Яблоко", депутат Государственной думы первых двух созывов, один из авторов российской Конституции", — говорится в заявлении.

Уточняется, что о времени и месте похорон сообщат дополнительно.
Виктор Шейнис родился 16 февраля 1931 года в Киеве. С 1990 по 1993 год был народным депутатом РСФСР. С 1992 по 1993 год — заместитель ответственного секретаря Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России.
С 1993 по 1994 год занимал пост заместителя председателя Комиссии законодательных предположений при Президенте России. В 1994-1995 годах — депутат Госдумы I созыва, член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.
Шейнис вступил в партию "Яблоко" в 1993 году. Занимал различные посты в руководящих органах объединения. С 2008 года — член Федерального политического комитета партии.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВиктор Шейнис
Виктор Шейнис - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Виктор Шейнис
 
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