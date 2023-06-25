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Умер соавтор Конституции России Виктор Шейнис

Умер соавтор Конституции России Виктор Шейнис - РИА Новости, 25.06.2023

Умер соавтор Конституции России Виктор Шейнис

Соавтор Конституции России и один из основателей партии "Яблоко" Виктор Шейнис умер на 93-м году жизни, сообщается на сайте политического объединения. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T13:51

2023-06-25T13:51

2023-06-25T16:56

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Соавтор Конституции России и один из основателей партии "Яблоко" Виктор Шейнис умер на 93-м году жизни, сообщается на сайте политического объединения. "Двадцать пятого июня на 93 году жизни скончался Виктор Леонидович Шейнис, член Федерального политического комитета партии "Яблоко", депутат Государственной думы первых двух созывов, один из авторов российской Конституции", — говорится в заявлении.Уточняется, что о времени и месте похорон сообщат дополнительно. Виктор Шейнис родился 16 февраля 1931 года в Киеве. С 1990 по 1993 год был народным депутатом РСФСР. С 1992 по 1993 год — заместитель ответственного секретаря Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России. С 1993 по 1994 год занимал пост заместителя председателя Комиссии законодательных предположений при Президенте России. В 1994-1995 годах — депутат Госдумы I созыва, член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.Шейнис вступил в партию "Яблоко" в 1993 году. Занимал различные посты в руководящих органах объединения. С 2008 года — член Федерального политического комитета партии.

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яблоко, госдума рф, россия, киев, рсфср, политика