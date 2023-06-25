https://ria.ru/20230625/sheremet-1880301856.html

Шеремет: Россия 24 июня сдала один из самых важных экзаменов в истории

Шеремет: Россия 24 июня сдала один из самых важных экзаменов в истории - РИА Новости, 25.06.2023

Шеремет: Россия 24 июня сдала один из самых важных экзаменов в истории

Россия 24 июня в ситуации с мятежом группы "Вагнер" сдала один из самых важных экзаменов в своей истории за последние сто лет, продемонстрировав всему миру... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T11:32

2023-06-25T11:32

2023-06-25T11:32

россия

ростов-на-дону

михаил шеремет

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

евгений пригожин

белоруссия

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Россия 24 июня в ситуации с мятежом группы "Вагнер" сдала один из самых важных экзаменов в своей истории за последние сто лет, продемонстрировав всему миру способность принимать мудрые политические решения и сплоченность общества в кризисных ситуациях, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "К сожалению, 24 июня войдет в историю, как день, когда Россия прошла по острой грани пропасти, так как Запад надеялся на повторение у нас 1917 года и новую гражданскую войну. Но здравомыслие, любовь к Родине и понимание, что у нас у всех одно будущее, уберегло Россию от этой страшной трагедии. Россия вчера сдала один из самых важных экзаменов в своей истории за последние сто лет. Экзамен на стрессоустойчивость, на мудрость в принятии важных исторических решений и сплоченность общества даже в самых сложных ситуациях", - сказал Шеремет. Депутат уверен, что из произошедшего будут сделаны соответствующие выводы. "Я уверен, что дыма без огня не бывает, поэтому наше общество должно быть более сплоченным и взвешенным", - подчеркнул депутат. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/siloviki-1880291554.html

https://ria.ru/20230625/indiya-1880281261.html

россия

ростов-на-дону

белоруссия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ростов-на-дону, михаил шеремет, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евгений пригожин, белоруссия, госдума рф, попытка вооруженного мятежа