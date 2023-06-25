https://ria.ru/20230625/sez-1880314551.html

Сальдо прокомментировал закон о создании СЭЗ в новых регионах

Сальдо прокомментировал закон о создании СЭЗ в новых регионах - РИА Новости, 25.06.2023

Сальдо прокомментировал закон о создании СЭЗ в новых регионах

Принятие закона о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах РФ привлечет еще большее число предприятий к инвестированию в экономику... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T13:46

2023-06-25T13:46

2023-06-25T13:46

россия

херсонская область

владимир сальдо

экономика

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 июн - РИА Новости. Принятие закона о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах РФ привлечет еще большее число предприятий к инвестированию в экономику Херсонской области, сообщил журналистам в воскресенье врио губернатора региона Владимир Сальдо. Ранее Сальдо заявлял, что уже около 20 компаний уже реализуют проекты в различных сферах экономики Херсонской области. "Принятие закона о СЭЗ станет для них (компаний - ред.) конкретным побудительным мотивом воплотить свои намерения в реальность. Сколько будет таких компаний - точно предсказать невозможно. Экономика любит учет и контроль, давайте дождемся статистики по результатам работы СЭЗ в Херсонской области хотя бы за какой-то период - месяц, квартал, полугодие", - сказал врио губернатора региона. В субботу президент России Владимир Путин подписал закон о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон предусматривает создание СЭЗ в этих регионах на срок до конца 2050 года, который может быть продлен. Уполномоченным органом по регулированию этой СЭЗ станет Минстрой России, а ее управляющей компанией - публично-правовая компания "Фонд развития территорий". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230324/zaporozhe-1860266923.html

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россия, херсонская область , владимир сальдо, экономика