Сальдо прокомментировал закон о создании СЭЗ в новых регионах
Сальдо: закон о СЭЗ привлечет предприятия к инвестированию в экономику Херсонщины
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 июн - РИА Новости. Принятие закона о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах РФ привлечет еще большее число предприятий к инвестированию в экономику Херсонской области, сообщил журналистам в воскресенье врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо заявлял, что уже около 20 компаний уже реализуют проекты в различных сферах экономики Херсонской области.
"Принятие закона о СЭЗ станет для них (компаний - ред.) конкретным побудительным мотивом воплотить свои намерения в реальность. Сколько будет таких компаний - точно предсказать невозможно. Экономика любит учет и контроль, давайте дождемся статистики по результатам работы СЭЗ в Херсонской области хотя бы за какой-то период - месяц, квартал, полугодие", - сказал врио губернатора региона.
В субботу президент России Владимир Путин подписал закон о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает создание СЭЗ в этих регионах на срок до конца 2050 года, который может быть продлен. Уполномоченным органом по регулированию этой СЭЗ станет Минстрой России, а ее управляющей компанией - публично-правовая компания "Фонд развития территорий".
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.