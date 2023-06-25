https://ria.ru/20230625/serbiya-1880309076.html

Вучич рассказал, почему Сербия отказалась купить "Байрактары" у Турции

Вучич рассказал, почему Сербия отказалась купить "Байрактары" у Турции - РИА Новости, 25.06.2023

Вучич рассказал, почему Сербия отказалась купить "Байрактары" у Турции

Власти Сербии отказались закупать БПЛА "Байрактар" у Турции, после того как турки поставили беспилотники военизированным Силам безопасности Косово (СБК) в... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T12:57

2023-06-25T12:57

2023-06-25T12:57

в мире

сербия

турция

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БЕЛГРАД, 25 июн - РИА Новости. Власти Сербии отказались закупать БПЛА "Байрактар" у Турции, после того как турки поставили беспилотники военизированным Силам безопасности Косово (СБК) в Приштине, заявил в эфире TV Pink сербский президент Александр Вучич. Самопровозглашенное Косово в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью их трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав в 5 тысяч бойцов. "Турки серьезно вооружали СБК, которые не могут существовать согласно международному праву… Турки им дали противотанковые ракеты, гаубицы, "Байрактары". Все это сейчас есть у СБК, "Байрактары" они до сих пор не поднимали в воздух, им не позволяет НАТО", - указал президент Сербии. "Мы отказались купить "Байрактары", потому что они дали их Приштине. Мы не будем сотрудничать с ними таким образом. Недавно мы получили китайские БПЛА CH-90, приобретаем и далее. Через пять месяцев получим 1000 дронов-камикадзе, которые мы заказали на Ближнем Востоке", - сообщил Вучич. Правительство самопровозглашенной республики Косово в конце марта утвердило "Стратегию обороны", согласно которой военизированные Силы безопасности Косово (СБК) будут действовать на всей территории края. По ранее заключенным при посредничестве ЕС договоренностям cпецназ косовской полиции без особого разрешения не смеет входить в населенные сербами муниципалитеты на севере, для появления там СБК также нужно разрешение командования контингента НАТО (KFOR).

https://ria.ru/20230625/myatezh-1880306894.html

https://ria.ru/20230623/bespilotniki-1879967255.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сербия, турция, приштина, александр вучич, нато, оон, евросоюз