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В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть жертвы - РИА Новости, 25.06.2023
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13:02 25.06.2023 (обновлено: 16:49 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/samolet-1880309317.html
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть жертвы
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть жертвы - РИА Новости, 25.06.2023
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть жертвы
Легкомоторный самолет Як-52 разбился недалеко от Ступино в Подмосковье, пилот и пассажир погибли, сообщило Западное межрегиональное управление СК на транспорте... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T13:02
2023-06-25T16:49
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ступино
як-52
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Легкомоторный самолет Як-52 разбился недалеко от Ступино в Подмосковье, пилот и пассажир погибли, сообщило Западное межрегиональное управление СК на транспорте в Telegram-канале."Поступило сообщение о крушении легкомоторного гражданского самолета модели Як-52, взлетевшего со взлетной площадки Малино, расположенной вблизи города Ступино. По предварительным данным, пилот и пассажир погибли на месте происшествия", — говорится в заявлении.Позднее ведомство уточнило, что за штурвалом находился 21-летний мужчина, вместе с ним была несовершеннолетняя девушка.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного МСУТ СК России Павлу Выменцу доложить о ходе расследования.
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ступино, як-52
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Ступино, Як-52
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть жертвы

СК сообщил о крушении легкомоторного самолета Як-52 около Ступино в Московской области

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратураНа месте крушения спортивно-тренировочного самолета Як-52 в Ступино
На месте крушения спортивно-тренировочного самолета Як-52 в Ступино - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура
На месте крушения спортивно-тренировочного самолета Як-52 в Ступино
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Легкомоторный самолет Як-52 разбился недалеко от Ступино в Подмосковье, пилот и пассажир погибли, сообщило Западное межрегиональное управление СК на транспорте в Telegram-канале.
«
"Поступило сообщение о крушении легкомоторного гражданского самолета модели Як-52, взлетевшего со взлетной площадки Малино, расположенной вблизи города Ступино. По предварительным данным, пилот и пассажир погибли на месте происшествия", — говорится в заявлении.
Позднее ведомство уточнило, что за штурвалом находился 21-летний мужчина, вместе с ним была несовершеннолетняя девушка.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного МСУТ СК России Павлу Выменцу доложить о ходе расследования.
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратураНа месте крушения спортивно-тренировочного самолета Як-52 в Ступино
На месте крушения спортивно-тренировочного самолета Як-52 в Ступино - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура
На месте крушения спортивно-тренировочного самолета Як-52 в Ступино
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)СтупиноЯк-52
 
 
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