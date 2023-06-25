https://ria.ru/20230625/samolet-1880309317.html

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть жертвы

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть жертвы - РИА Новости, 25.06.2023

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть жертвы

Легкомоторный самолет Як-52 разбился недалеко от Ступино в Подмосковье, пилот и пассажир погибли, сообщило Западное межрегиональное управление СК на транспорте... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T13:02

2023-06-25T13:02

2023-06-25T16:49

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

ступино

як-52

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880311202_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_47b1aec8832649e30046b6ff31232515.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Легкомоторный самолет Як-52 разбился недалеко от Ступино в Подмосковье, пилот и пассажир погибли, сообщило Западное межрегиональное управление СК на транспорте в Telegram-канале."Поступило сообщение о крушении легкомоторного гражданского самолета модели Як-52, взлетевшего со взлетной площадки Малино, расположенной вблизи города Ступино. По предварительным данным, пилот и пассажир погибли на месте происшествия", — говорится в заявлении.Позднее ведомство уточнило, что за штурвалом находился 21-летний мужчина, вместе с ним была несовершеннолетняя девушка.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного МСУТ СК России Павлу Выменцу доложить о ходе расследования.

московская область (подмосковье)

ступино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ступино, як-52