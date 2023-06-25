В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть жертвы
СК сообщил о крушении легкомоторного самолета Як-52 около Ступино в Московской области
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратураНа месте крушения спортивно-тренировочного самолета Як-52 в Ступино
На месте крушения спортивно-тренировочного самолета Як-52 в Ступино
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Легкомоторный самолет Як-52 разбился недалеко от Ступино в Подмосковье, пилот и пассажир погибли, сообщило Западное межрегиональное управление СК на транспорте в Telegram-канале.
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"Поступило сообщение о крушении легкомоторного гражданского самолета модели Як-52, взлетевшего со взлетной площадки Малино, расположенной вблизи города Ступино. По предварительным данным, пилот и пассажир погибли на месте происшествия", — говорится в заявлении.
Позднее ведомство уточнило, что за штурвалом находился 21-летний мужчина, вместе с ним была несовершеннолетняя девушка.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного МСУТ СК России Павлу Выменцу доложить о ходе расследования.
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратураНа месте крушения спортивно-тренировочного самолета Як-52 в Ступино
На месте крушения спортивно-тренировочного самолета Як-52 в Ступино