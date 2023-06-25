https://ria.ru/20230625/samolet-1879889069.html

Пилоты рассказали, в каких полетах чаще всего случается турбулентность

Пилоты рассказали, в каких полетах чаще всего случается турбулентность - РИА Новости, 25.06.2023

Пилоты рассказали, в каких полетах чаще всего случается турбулентность

Пилоты British Airways рассказали, где чаще всего во время полета случается турбулентность и какие места лучше занимать пассажирам, которые ее боятся, сообщает... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T06:23

2023-06-25T06:23

2023-06-25T06:23

туризм

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америка

канада

карибский бассейн

british airways

airbus a380

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пилоты British Airways рассказали, где чаще всего во время полета случается турбулентность и какие места лучше занимать пассажирам, которые ее боятся, сообщает Daily Mail.Наиболее часто самолеты трясет на основных туристических маршрутах в Америку, Канаду и страны Карибского бассейна. В Европе “болтает” над Альпами, в Швейцарию и Австрию. Всегда трясет над Японией, а по пути Австралию – только в самом конце, на подлетах к Сиднею или Мельбурну.Можно перед полетом посмотреть прогноз на сайтах, например, на turbli.com. Он сканирует небо за 36 часов до вылета, сканирует возможность гроз, определяет, будут ли взлеты и посадки плавными.Часто летающие пассажиры говорят, что лучше сидеть в центре салона, а в хвосте трясет больше всего. Но эксперты считают, разница не существенна, и на огромных лайнерах, таких как Dreamliner от Boeing или двухэтажный Airbus A380, это вообще не заметно.С 1979 по 2020 год турбулентность увеличилась на 55 процентов – во многом из-за изменения климата, и ожидается, что в будущем она станет более интенсивной, частой и продолжительной.Но хорошая новость в том, что и техника развивается. "Современные самолеты очень прочны, а пилоты готовы к турбулентности", — говорит капитан British Airways Стив Олрайт. По его словам, лайнер, который подскакивает на высоте, можно сравнить с автомобилем, едущим по ухабам на дороге. "Да, это неприятно, но безопасно".Пилоты говорят, что существует два основных типа турбулентности. Первый вызывается сильным ветром у земли и штормами в низкоуровневых облаках и обычно возникает в первые и последние 30 минут полета.Второй — турбулентность "ясного неба" над облаками, когда ветер на большой высоте резко меняет скорость. Хотя это может произойти в любое время, чаще всего случается в горных хребтах и над океанами, например, Атлантическим и Тихим.

https://ria.ru/20230614/puteshestviya-1877781597.html

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новости - туризм, америка, канада, карибский бассейн, british airways, airbus a380