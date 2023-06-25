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Пилоты рассказали, в каких полетах чаще всего случается турбулентность
Пилоты рассказали, в каких полетах чаще всего случается турбулентность - РИА Новости, 25.06.2023
Пилоты рассказали, в каких полетах чаще всего случается турбулентность
Пилоты British Airways рассказали, где чаще всего во время полета случается турбулентность и какие места лучше занимать пассажирам, которые ее боятся, сообщает... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T06:23
2023-06-25T06:23
2023-06-25T06:23
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пилоты British Airways рассказали, где чаще всего во время полета случается турбулентность и какие места лучше занимать пассажирам, которые ее боятся, сообщает Daily Mail.Наиболее часто самолеты трясет на основных туристических маршрутах в Америку, Канаду и страны Карибского бассейна. В Европе “болтает” над Альпами, в Швейцарию и Австрию. Всегда трясет над Японией, а по пути Австралию – только в самом конце, на подлетах к Сиднею или Мельбурну.Можно перед полетом посмотреть прогноз на сайтах, например, на turbli.com. Он сканирует небо за 36 часов до вылета, сканирует возможность гроз, определяет, будут ли взлеты и посадки плавными.Часто летающие пассажиры говорят, что лучше сидеть в центре салона, а в хвосте трясет больше всего. Но эксперты считают, разница не существенна, и на огромных лайнерах, таких как Dreamliner от Boeing или двухэтажный Airbus A380, это вообще не заметно.С 1979 по 2020 год турбулентность увеличилась на 55 процентов – во многом из-за изменения климата, и ожидается, что в будущем она станет более интенсивной, частой и продолжительной.Но хорошая новость в том, что и техника развивается. "Современные самолеты очень прочны, а пилоты готовы к турбулентности", — говорит капитан British Airways Стив Олрайт. По его словам, лайнер, который подскакивает на высоте, можно сравнить с автомобилем, едущим по ухабам на дороге. "Да, это неприятно, но безопасно".Пилоты говорят, что существует два основных типа турбулентности. Первый вызывается сильным ветром у земли и штормами в низкоуровневых облаках и обычно возникает в первые и последние 30 минут полета.Второй — турбулентность "ясного неба" над облаками, когда ветер на большой высоте резко меняет скорость. Хотя это может произойти в любое время, чаще всего случается в горных хребтах и над океанами, например, Атлантическим и Тихим.
https://ria.ru/20230614/puteshestviya-1877781597.html
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новости - туризм, америка, канада, карибский бассейн, british airways, airbus a380
Туризм, Новости - Туризм, Америка, Канада, Карибский бассейн, British Airways, Airbus A380
Пилоты рассказали, в каких полетах чаще всего случается турбулентность
Эксперт: сильная турбулентность обычно случается в полетах над Альпами и Атлантикой
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Пилоты British Airways рассказали, где чаще всего во время полета случается турбулентность и какие места лучше занимать пассажирам, которые ее боятся, сообщает
Daily Mail.
Наиболее часто самолеты трясет на основных туристических маршрутах в Америку
, Канаду
и страны Карибского бассейна
. В Европе
“болтает” над Альпами, в Швейцарию
и Австрию
. Всегда трясет над Японией
, а по пути Австралию
– только в самом конце, на подлетах к Сиднею
или Мельбурну.
Можно перед полетом посмотреть прогноз на сайтах, например, на turbli.com. Он сканирует небо за 36 часов до вылета, сканирует возможность гроз, определяет, будут ли взлеты и посадки плавными.
Часто летающие пассажиры говорят, что лучше сидеть в центре салона, а в хвосте трясет больше всего. Но эксперты считают, разница не существенна, и на огромных лайнерах, таких как Dreamliner от Boeing или двухэтажный Airbus A380
, это вообще не заметно.
С 1979 по 2020 год турбулентность увеличилась на 55 процентов – во многом из-за изменения климата, и ожидается, что в будущем она станет более интенсивной, частой и продолжительной.
Но хорошая новость в том, что и техника развивается. "Современные самолеты очень прочны, а пилоты готовы к турбулентности", — говорит капитан British Airways Стив Олрайт. По его словам, лайнер, который подскакивает на высоте, можно сравнить с автомобилем, едущим по ухабам на дороге. "Да, это неприятно, но безопасно".
Пилоты говорят, что существует два основных типа турбулентности. Первый вызывается сильным ветром у земли и штормами в низкоуровневых облаках и обычно возникает в первые и последние 30 минут полета.
Второй — турбулентность "ясного неба" над облаками, когда ветер на большой высоте резко меняет скорость. Хотя это может произойти в любое время, чаще всего случается в горных хребтах и над океанами, например, Атлантическим и Тихим.
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