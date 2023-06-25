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В ГД напомнили о новых ПДД для самокатов после наезда на актрису Митрошину - РИА Новости, 25.06.2023
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17:40 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/samokat-1880345807.html
В ГД напомнили о новых ПДД для самокатов после наезда на актрису Митрошину
В ГД напомнили о новых ПДД для самокатов после наезда на актрису Митрошину - РИА Новости, 25.06.2023
В ГД напомнили о новых ПДД для самокатов после наезда на актрису Митрошину
Обновления ПДД уже вступили в силу, сообщил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), по ним самокатчики, должны двигаться в пешеходных зонах... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T17:40
2023-06-25T17:40
общество
ярослав нилов
госдума рф
происшествия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Обновления ПДД уже вступили в силу, сообщил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), по ним самокатчики, должны двигаться в пешеходных зонах со скоростью пешеходов, при этом по анализу статистики за год могут быть приняты новые изменения, сказал член комитета ГД по транспорту Александр Толмачёв ("Единая Россия"). Ранее актриса московского театра "Ленком" Алена Митрошина получила травмы после того, как на нее наехал электросамокат, сообщили в пресс-службе театра в его телеграм-канале. "Новые правила по самокатам уже вступили в силу. Ситуацию с самокатами в стране запустили. Они ездят везде, включая Тверскую и Охотный ряд. Необходимо регулировать эту сферу деятельности, езда по тротуарам недопустима", - сообщил Нилов РИА Новости. Он отметил, что для езды самокатов есть велодорожки. "Напомню, что с 1 марта уже вступили в силу обновления ПДД, которые коснулись электросамокатов, моноколёс и гироскутеров. Основные изменения — ограничение скорости (до 25 километров в час) и веса устройства (до 35 килограммов). Кроме того, самокатчики, по новым правилам, должны двигаться в пешеходных зонах со скоростью пешеходов, у которых преимущество на тротуаре. Нужно понимать, где был совершëн наезд, в каких условиях", - сообщил Толмачев РИА Новости. Эти нововведения были сделаны, поскольку прошлый сезон показал необходимость ограничений, чтобы и снизить травматизм, и чтобы не ущемить при этом права пользователей, отметил он. "По итогам текущего сезона получим статистику уже с учётом новых случаев, сопоставим, проанализируем - и тогда станет ясно, нужны ли новые дополнения в ПДД или нет", - рассказал депутат. Правоохранительные органы разберутся, какие из правил были нарушены самокатчиком, отметил он. При этом Нилов добавил, что сам этот вид транспорта является экологичным и легко доступным.
https://ria.ru/20230619/politseyskiy-1879192813.html
https://ria.ru/20230615/samokat-1878387652.html
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общество, ярослав нилов, госдума рф, происшествия
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Происшествия
В ГД напомнили о новых ПДД для самокатов после наезда на актрису Митрошину

Депутат Нилов напомнил о новых ПДД для самокатов после наезда на актрису Митрошину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСервис электросамокатов Яндекс Go в Москве
Сервис электросамокатов Яндекс Go в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сервис электросамокатов Яндекс Go в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Обновления ПДД уже вступили в силу, сообщил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), по ним самокатчики, должны двигаться в пешеходных зонах со скоростью пешеходов, при этом по анализу статистики за год могут быть приняты новые изменения, сказал член комитета ГД по транспорту Александр Толмачёв ("Единая Россия").
Ранее актриса московского театра "Ленком" Алена Митрошина получила травмы после того, как на нее наехал электросамокат, сообщили в пресс-службе театра в его телеграм-канале.
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"Новые правила по самокатам уже вступили в силу. Ситуацию с самокатами в стране запустили. Они ездят везде, включая Тверскую и Охотный ряд. Необходимо регулировать эту сферу деятельности, езда по тротуарам недопустима", - сообщил Нилов РИА Новости.
Он отметил, что для езды самокатов есть велодорожки.
"Напомню, что с 1 марта уже вступили в силу обновления ПДД, которые коснулись электросамокатов, моноколёс и гироскутеров. Основные изменения — ограничение скорости (до 25 километров в час) и веса устройства (до 35 килограммов). Кроме того, самокатчики, по новым правилам, должны двигаться в пешеходных зонах со скоростью пешеходов, у которых преимущество на тротуаре. Нужно понимать, где был совершëн наезд, в каких условиях", - сообщил Толмачев РИА Новости.
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Эти нововведения были сделаны, поскольку прошлый сезон показал необходимость ограничений, чтобы и снизить травматизм, и чтобы не ущемить при этом права пользователей, отметил он.
"По итогам текущего сезона получим статистику уже с учётом новых случаев, сопоставим, проанализируем - и тогда станет ясно, нужны ли новые дополнения в ПДД или нет", - рассказал депутат.
Правоохранительные органы разберутся, какие из правил были нарушены самокатчиком, отметил он.
При этом Нилов добавил, что сам этот вид транспорта является экологичным и легко доступным.
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ОбществоЯрослав НиловГосдума РФПроисшествия
 
 
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