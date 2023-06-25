https://ria.ru/20230625/samokat-1880345807.html

В ГД напомнили о новых ПДД для самокатов после наезда на актрису Митрошину

В ГД напомнили о новых ПДД для самокатов после наезда на актрису Митрошину - РИА Новости, 25.06.2023

В ГД напомнили о новых ПДД для самокатов после наезда на актрису Митрошину

Обновления ПДД уже вступили в силу, сообщил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), по ним самокатчики, должны двигаться в пешеходных зонах... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T17:40

2023-06-25T17:40

2023-06-25T17:40

общество

ярослав нилов

госдума рф

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743491131_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f74b6bb0d02b8be1435064fca6febfb1.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Обновления ПДД уже вступили в силу, сообщил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), по ним самокатчики, должны двигаться в пешеходных зонах со скоростью пешеходов, при этом по анализу статистики за год могут быть приняты новые изменения, сказал член комитета ГД по транспорту Александр Толмачёв ("Единая Россия"). Ранее актриса московского театра "Ленком" Алена Митрошина получила травмы после того, как на нее наехал электросамокат, сообщили в пресс-службе театра в его телеграм-канале. "Новые правила по самокатам уже вступили в силу. Ситуацию с самокатами в стране запустили. Они ездят везде, включая Тверскую и Охотный ряд. Необходимо регулировать эту сферу деятельности, езда по тротуарам недопустима", - сообщил Нилов РИА Новости. Он отметил, что для езды самокатов есть велодорожки. "Напомню, что с 1 марта уже вступили в силу обновления ПДД, которые коснулись электросамокатов, моноколёс и гироскутеров. Основные изменения — ограничение скорости (до 25 километров в час) и веса устройства (до 35 килограммов). Кроме того, самокатчики, по новым правилам, должны двигаться в пешеходных зонах со скоростью пешеходов, у которых преимущество на тротуаре. Нужно понимать, где был совершëн наезд, в каких условиях", - сообщил Толмачев РИА Новости. Эти нововведения были сделаны, поскольку прошлый сезон показал необходимость ограничений, чтобы и снизить травматизм, и чтобы не ущемить при этом права пользователей, отметил он. "По итогам текущего сезона получим статистику уже с учётом новых случаев, сопоставим, проанализируем - и тогда станет ясно, нужны ли новые дополнения в ПДД или нет", - рассказал депутат. Правоохранительные органы разберутся, какие из правил были нарушены самокатчиком, отметил он. При этом Нилов добавил, что сам этот вид транспорта является экологичным и легко доступным.

https://ria.ru/20230619/politseyskiy-1879192813.html

https://ria.ru/20230615/samokat-1878387652.html

https://ria.ru/20230610/elektrosamokat-1877365930.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ярослав нилов, госдума рф, происшествия