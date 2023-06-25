РПЦ благодарит Бога за завершение опасной ситуации, заявил архиерей
Архиерей: РПЦ благодарит Бога за завершение опасной ситуации, в которой оказалась страна
Города России. Ростов-на-Дону. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) сказал РИА Новости, что Русская православная церковь благодарит Господа за завершение невероятно опасной ситуации, в которой оказалась страна, и что она показала: общество не приемлет гражданского противостояния.
"Благодарение Богу о завершении этой невероятно опасной ситуации, в которой оказалась наша страна и все мы. Кроме испуга мы увидели, как объединился весь народ. С каким немалым трудом мы все участвуем в СВО, но при этом не приемлем гражданского противостояния. Все вместе с нашими героями на передовой мы должны победить и далее созидать нашу великую страну. Господи, помоги всем нам!" – сказал митрополит РИА Новости.
"Благодарение Богу о завершении этой невероятно опасной ситуации, в которой оказалась наша страна и все мы. Кроме испуга мы увидели, как объединился весь народ. С каким немалым трудом мы все участвуем в СВО, но при этом не приемлем гражданского противостояния. Все вместе с нашими героями на передовой мы должны победить и далее созидать нашу великую страну. Господи, помоги всем нам!" – сказал митрополит РИА Новости.