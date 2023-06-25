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РПЦ благодарит Бога за завершение опасной ситуации, заявил архиерей - РИА Новости, 25.06.2023
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Религия
 
08:39 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/rpts-1880279220.html
РПЦ благодарит Бога за завершение опасной ситуации, заявил архиерей
РПЦ благодарит Бога за завершение опасной ситуации, заявил архиерей - РИА Новости, 25.06.2023
РПЦ благодарит Бога за завершение опасной ситуации, заявил архиерей
Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви митрополит Ставропольский и... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T08:39
2023-06-25T08:39
религия
россия
русская православная церковь
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) сказал РИА Новости, что Русская православная церковь благодарит Господа за завершение невероятно опасной ситуации, в которой оказалась страна, и что она показала: общество не приемлет гражданского противостояния."Благодарение Богу о завершении этой невероятно опасной ситуации, в которой оказалась наша страна и все мы. Кроме испуга мы увидели, как объединился весь народ. С каким немалым трудом мы все участвуем в СВО, но при этом не приемлем гражданского противостояния. Все вместе с нашими героями на передовой мы должны победить и далее созидать нашу великую страну. Господи, помоги всем нам!" – сказал митрополит РИА Новости.
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россия, русская православная церковь
Религия, Россия, Русская православная церковь
РПЦ благодарит Бога за завершение опасной ситуации, заявил архиерей

Архиерей: РПЦ благодарит Бога за завершение опасной ситуации, в которой оказалась страна

© РИА Новости / Александр Поготов | Перейти в медиабанкГорода России. Ростов-на-Дону
Города России. Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Александр Поготов
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) сказал РИА Новости, что Русская православная церковь благодарит Господа за завершение невероятно опасной ситуации, в которой оказалась страна, и что она показала: общество не приемлет гражданского противостояния.

"Благодарение Богу о завершении этой невероятно опасной ситуации, в которой оказалась наша страна и все мы. Кроме испуга мы увидели, как объединился весь народ. С каким немалым трудом мы все участвуем в СВО, но при этом не приемлем гражданского противостояния. Все вместе с нашими героями на передовой мы должны победить и далее созидать нашу великую страну. Господи, помоги всем нам!" – сказал митрополит РИА Новости.
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