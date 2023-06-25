https://ria.ru/20230625/rpts-1880279220.html

РПЦ благодарит Бога за завершение опасной ситуации, заявил архиерей

РПЦ благодарит Бога за завершение опасной ситуации, заявил архиерей - РИА Новости, 25.06.2023

РПЦ благодарит Бога за завершение опасной ситуации, заявил архиерей

Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви митрополит Ставропольский и... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T08:39

2023-06-25T08:39

2023-06-25T08:39

религия

россия

русская православная церковь

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) сказал РИА Новости, что Русская православная церковь благодарит Господа за завершение невероятно опасной ситуации, в которой оказалась страна, и что она показала: общество не приемлет гражданского противостояния."Благодарение Богу о завершении этой невероятно опасной ситуации, в которой оказалась наша страна и все мы. Кроме испуга мы увидели, как объединился весь народ. С каким немалым трудом мы все участвуем в СВО, но при этом не приемлем гражданского противостояния. Все вместе с нашими героями на передовой мы должны победить и далее созидать нашу великую страну. Господи, помоги всем нам!" – сказал митрополит РИА Новости.

https://ria.ru/20230624/obraschenie-1880217535.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, русская православная церковь