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Патриарх Кирилл призвал не допустить эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 25.06.2023
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Религия
 
17:16 25.06.2023 (обновлено: 17:17 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/rol-1880342334.html
Патриарх Кирилл призвал не допустить эскалации конфликта на Украине
Патриарх Кирилл призвал не допустить эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 25.06.2023
Патриарх Кирилл призвал не допустить эскалации конфликта на Украине
Миротворческая роль Всемирного совета церквей сегодня, когда звучат призывы отказаться от любого диалога, приобретает особую актуальность, мосты общения... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T17:16
2023-06-25T17:17
религия
украина
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
москва
всемирный совет церквей
киев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Миротворческая роль Всемирного совета церквей сегодня, когда звучат призывы отказаться от любого диалога, приобретает особую актуальность, мосты общения необходимо сохранить, подчеркнул патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении ВСЦ с 75-летием со дня основания международной организации. "В условиях, когда регулярно звучат призывы отказаться от диалога и перейти к языку ультиматумов и угроз, миротворческая роль Всемирного совета церквей приобретает особую актуальность. Убежден, что мы обязаны сохранить те мосты общения, которые строились нами и нашими предшественниками на протяжении многих десятилетий - не только ради нас самих, но и ради будущих поколений", - говорится в поздравлении патриарха. Патриарх подчеркнул, что трагические события на Украине "болью отзываются сердце". Московский патриархат призывает не допустить дальнейшей эскалации этого конфликта. "Необходимо приложить все возможные усилия, чтобы как можно скорее на объятую войной землю вернулся благословенный мир, чтобы был положен конец кровопролитию, а также любому преследованию по религиозному, политическому или языковому признакам. В связи с этим особенно хотел бы отметить усилия профессора Джерри Пиллэя, а также нынешнего и предыдущего руководства ВСЦ, совершивших за последние месяцы несколько поездок в Москву и Киев", - подчеркнул патриарх. Патриарх выразил надежду, что сотрудничество Русской православной церкви с ВСЦ продолжится и впредь и будет плодотворным. Всемирный совет церквей был основан в 1948 году в Амстердаме. Его членами являются более 350 христианских церквей из более чем 100 стран. Штаб-квартира Совета расположена в Женеве. РПЦ вступила в ВСЦ в 1961 году - в начале разгоравшегося Карибского кризиса. Московский патриархат на протяжении десятков лет участвовал в миротворческой миссии ВСЦ, уделяя большое внимание борьбе с ксенофобией, расизмом и социальной несправедливостью.
https://ria.ru/20230320/lavra-1859246232.html
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украина, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, всемирный совет церквей, киев
Религия, Украина, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Москва, Всемирный совет церквей, Киев
Патриарх Кирилл призвал не допустить эскалации конфликта на Украине

Патриарх Кирилл отметил актуальность миротворческой роли Всемирного совета церквей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Миротворческая роль Всемирного совета церквей сегодня, когда звучат призывы отказаться от любого диалога, приобретает особую актуальность, мосты общения необходимо сохранить, подчеркнул патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении ВСЦ с 75-летием со дня основания международной организации.
«
"В условиях, когда регулярно звучат призывы отказаться от диалога и перейти к языку ультиматумов и угроз, миротворческая роль Всемирного совета церквей приобретает особую актуальность. Убежден, что мы обязаны сохранить те мосты общения, которые строились нами и нашими предшественниками на протяжении многих десятилетий - не только ради нас самих, но и ради будущих поколений", - говорится в поздравлении патриарха.
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Патриарх подчеркнул, что трагические события на Украине "болью отзываются сердце". Московский патриархат призывает не допустить дальнейшей эскалации этого конфликта.
«
"Необходимо приложить все возможные усилия, чтобы как можно скорее на объятую войной землю вернулся благословенный мир, чтобы был положен конец кровопролитию, а также любому преследованию по религиозному, политическому или языковому признакам. В связи с этим особенно хотел бы отметить усилия профессора Джерри Пиллэя, а также нынешнего и предыдущего руководства ВСЦ, совершивших за последние месяцы несколько поездок в Москву и Киев", - подчеркнул патриарх.
Патриарх выразил надежду, что сотрудничество Русской православной церкви с ВСЦ продолжится и впредь и будет плодотворным.
Всемирный совет церквей был основан в 1948 году в Амстердаме. Его членами являются более 350 христианских церквей из более чем 100 стран. Штаб-квартира Совета расположена в Женеве. РПЦ вступила в ВСЦ в 1961 году - в начале разгоравшегося Карибского кризиса. Московский патриархат на протяжении десятков лет участвовал в миротворческой миссии ВСЦ, уделяя большое внимание борьбе с ксенофобией, расизмом и социальной несправедливостью.
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