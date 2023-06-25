Патриарх Кирилл призвал не допустить эскалации конфликта на Украине
Патриарх Кирилл отметил актуальность миротворческой роли Всемирного совета церквей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Миротворческая роль Всемирного совета церквей сегодня, когда звучат призывы отказаться от любого диалога, приобретает особую актуальность, мосты общения необходимо сохранить, подчеркнул патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении ВСЦ с 75-летием со дня основания международной организации.
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"В условиях, когда регулярно звучат призывы отказаться от диалога и перейти к языку ультиматумов и угроз, миротворческая роль Всемирного совета церквей приобретает особую актуальность. Убежден, что мы обязаны сохранить те мосты общения, которые строились нами и нашими предшественниками на протяжении многих десятилетий - не только ради нас самих, но и ради будущих поколений", - говорится в поздравлении патриарха.
Патриарх подчеркнул, что трагические события на Украине "болью отзываются сердце". Московский патриархат призывает не допустить дальнейшей эскалации этого конфликта.
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"Необходимо приложить все возможные усилия, чтобы как можно скорее на объятую войной землю вернулся благословенный мир, чтобы был положен конец кровопролитию, а также любому преследованию по религиозному, политическому или языковому признакам. В связи с этим особенно хотел бы отметить усилия профессора Джерри Пиллэя, а также нынешнего и предыдущего руководства ВСЦ, совершивших за последние месяцы несколько поездок в Москву и Киев", - подчеркнул патриарх.
Патриарх выразил надежду, что сотрудничество Русской православной церкви с ВСЦ продолжится и впредь и будет плодотворным.
Всемирный совет церквей был основан в 1948 году в Амстердаме. Его членами являются более 350 христианских церквей из более чем 100 стран. Штаб-квартира Совета расположена в Женеве. РПЦ вступила в ВСЦ в 1961 году - в начале разгоравшегося Карибского кризиса. Московский патриархат на протяжении десятков лет участвовал в миротворческой миссии ВСЦ, уделяя большое внимание борьбе с ксенофобией, расизмом и социальной несправедливостью.