Рогов заявил о стабильной линии фронта в Запорожье
Рогов: линия фронта в Запорожской области остается стабильной
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" к боевой стрельбе на Ореховском направлении в Запорожской области
Военнослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" к боевой стрельбе на Ореховском направлении в Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Линия фронта в Запорожской области остается стабильной, противник не смог продвинуться дальше серой зоны и небольшого участка на первой линии обороны, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
В субботу замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска начали наступление на нескольких направлениях, в том числе в Запорожской области.
"Линия фронта в Запорожской области стабильна и находится под контролем наших ребят. Противник предпринимает попытки продвинуться, бои идут в серой зоне и на небольшом участке первой линии обороны, где пытается закрепиться противник", - сказал Рогов.
Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.