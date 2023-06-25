https://ria.ru/20230625/rogov-1880269350.html

Рогов заявил о стабильной линии фронта в Запорожье

Рогов заявил о стабильной линии фронта в Запорожье - РИА Новости, 25.06.2023

Рогов заявил о стабильной линии фронта в Запорожье

Линия фронта в Запорожской области остается стабильной, противник не смог продвинуться дальше серой зоны и небольшого участка на первой линии обороны, сообщил... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T00:40

2023-06-25T00:40

2023-06-25T00:40

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

украина

владимир рогов

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Линия фронта в Запорожской области остается стабильной, противник не смог продвинуться дальше серой зоны и небольшого участка на первой линии обороны, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В субботу замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска начали наступление на нескольких направлениях, в том числе в Запорожской области. "Линия фронта в Запорожской области стабильна и находится под контролем наших ребят. Противник предпринимает попытки продвинуться, бои идут в серой зоне и на небольшом участке первой линии обороны, где пытается закрепиться противник", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230624/artemovsk-1880260198.html

https://ria.ru/20230624/terroristy-1880251920.html

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запорожская область, россия, украина, владимир рогов, безопасность