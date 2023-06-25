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Рогов заявил о стабильной линии фронта в Запорожье - РИА Новости, 25.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:40 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/rogov-1880269350.html
Рогов заявил о стабильной линии фронта в Запорожье
Рогов заявил о стабильной линии фронта в Запорожье - РИА Новости, 25.06.2023
Рогов заявил о стабильной линии фронта в Запорожье
Линия фронта в Запорожской области остается стабильной, противник не смог продвинуться дальше серой зоны и небольшого участка на первой линии обороны, сообщил... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T00:40
2023-06-25T00:40
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
украина
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Линия фронта в Запорожской области остается стабильной, противник не смог продвинуться дальше серой зоны и небольшого участка на первой линии обороны, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В субботу замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска начали наступление на нескольких направлениях, в том числе в Запорожской области. "Линия фронта в Запорожской области стабильна и находится под контролем наших ребят. Противник предпринимает попытки продвинуться, бои идут в серой зоне и на небольшом участке первой линии обороны, где пытается закрепиться противник", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230624/artemovsk-1880260198.html
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запорожская область, россия, украина, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Украина, Владимир Рогов, Безопасность
Рогов заявил о стабильной линии фронта в Запорожье

Рогов: линия фронта в Запорожской области остается стабильной

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" к боевой стрельбе на Ореховском направлении в Запорожской области
Военнослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С к боевой стрельбе на Ореховском направлении в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" к боевой стрельбе на Ореховском направлении в Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Линия фронта в Запорожской области остается стабильной, противник не смог продвинуться дальше серой зоны и небольшого участка на первой линии обороны, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
В субботу замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска начали наступление на нескольких направлениях, в том числе в Запорожской области.
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"Линия фронта в Запорожской области стабильна и находится под контролем наших ребят. Противник предпринимает попытки продвинуться, бои идут в серой зоне и на небольшом участке первой линии обороны, где пытается закрепиться противник", - сказал Рогов.
Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияУкраинаВладимир РоговБезопасность
 
 
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