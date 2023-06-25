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Свердловский губернатор отменил режим повышенной готовности в регионе - РИА Новости, 25.06.2023
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12:35 25.06.2023 (обновлено: 12:36 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/rezhim-1880307680.html
Свердловский губернатор отменил режим повышенной готовности в регионе
Свердловский губернатор отменил режим повышенной готовности в регионе - РИА Новости, 25.06.2023
Свердловский губернатор отменил режим повышенной готовности в регионе
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил режим повышенной готовности в регионе, сообщает в телеграм-канале департамент информационной политики. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T12:35
2023-06-25T12:36
свердловская область
евгений куйвашев
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил режим повышенной готовности в регионе, сообщает в телеграм-канале департамент информационной политики. Указ о введении режима повышенной готовности для органов управления Свердловской области и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций был подписан губернатором в субботу. "Евгений Куйвашев подписал указ об отмене на территории Свердловской области режима повышенной готовности… Указ предписывает органам управления и силам Свердловской областной подсистемы РСЧС перейти в режим повседневной деятельности", - говорится в сообщении.
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свердловская область, евгений куйвашев, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Свердловская область, Евгений Куйвашев, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Свердловский губернатор отменил режим повышенной готовности в регионе

Губернатор Свердловской области Куйвашев отменил режим повышенной готовности в регионе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Екатеринбург
Вид на Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил режим повышенной готовности в регионе, сообщает в телеграм-канале департамент информационной политики.
Указ о введении режима повышенной готовности для органов управления Свердловской области и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций был подписан губернатором в субботу.
«
"Евгений Куйвашев подписал указ об отмене на территории Свердловской области режима повышенной готовности… Указ предписывает органам управления и силам Свердловской областной подсистемы РСЧС перейти в режим повседневной деятельности", - говорится в сообщении.
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Свердловская областьЕвгений КуйвашевБезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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