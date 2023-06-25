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Свердловский губернатор отменил режим повышенной готовности в регионе

Свердловский губернатор отменил режим повышенной готовности в регионе - РИА Новости, 25.06.2023

Свердловский губернатор отменил режим повышенной готовности в регионе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил режим повышенной готовности в регионе, сообщает в телеграм-канале департамент информационной политики. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T12:35

2023-06-25T12:35

2023-06-25T12:36

свердловская область

евгений куйвашев

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил режим повышенной готовности в регионе, сообщает в телеграм-канале департамент информационной политики. Указ о введении режима повышенной готовности для органов управления Свердловской области и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций был подписан губернатором в субботу. "Евгений Куйвашев подписал указ об отмене на территории Свердловской области режима повышенной готовности… Указ предписывает органам управления и силам Свердловской областной подсистемы РСЧС перейти в режим повседневной деятельности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230625/siloviki-1880291554.html

свердловская область

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свердловская область, евгений куйвашев, безопасность, попытка вооруженного мятежа