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Свердловский губернатор отменил режим повышенной готовности в регионе
Свердловский губернатор отменил режим повышенной готовности в регионе - РИА Новости, 25.06.2023
Свердловский губернатор отменил режим повышенной готовности в регионе
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил режим повышенной готовности в регионе, сообщает в телеграм-канале департамент информационной политики. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T12:35
2023-06-25T12:35
2023-06-25T12:36
свердловская область
евгений куйвашев
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил режим повышенной готовности в регионе, сообщает в телеграм-канале департамент информационной политики. Указ о введении режима повышенной готовности для органов управления Свердловской области и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций был подписан губернатором в субботу. "Евгений Куйвашев подписал указ об отмене на территории Свердловской области режима повышенной готовности… Указ предписывает органам управления и силам Свердловской областной подсистемы РСЧС перейти в режим повседневной деятельности", - говорится в сообщении.
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свердловская область
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свердловская область, евгений куйвашев, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Свердловская область, Евгений Куйвашев, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Свердловский губернатор отменил режим повышенной готовности в регионе
Губернатор Свердловской области Куйвашев отменил режим повышенной готовности в регионе