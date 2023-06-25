https://ria.ru/20230625/reshenie-1880271311.html

Россия сделала исторический шаг и Запад должен его принять, пишут СМИ

Россия сделала исторический шаг и Запад должен его принять, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2023

Россия сделала исторический шаг и Запад должен его принять, пишут СМИ

Запад должен принять разворот России от Европы, написал обозреватель Times Макс Гастингс. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T02:00

2023-06-25T02:00

2023-06-25T02:00

в мире

россия

европа

великобритания

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Запад должен принять разворот России от Европы, написал обозреватель Times Макс Гастингс."Мы должны адаптироваться к миру, в котором Россия совершила исторический разворот от Европы", — заявил он.Как отметил обозреватель, санкции не смогли сильно повлиять на Москву, и российская экономика "держится на удивление хорошо", чего нельзя сказать о самом Западе. Автор статьи привел данные, согласно которым оборонная промышленность Западной Европы и Британии находится в плачевном состоянии. После Брексита Лондон объявил об амбициозных планах по развитию страны, но для реализации этой стратегии не оказалось "никаких новых ресурсов", посетовал Гастингс.По мнению журналиста, европейские страны оказались в уязвимом положении из-за сложившейся ситуации, и они "должны укреплять свои вооруженные силы".В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880063473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, европа, великобритания