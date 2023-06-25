Россия сделала исторический шаг и Запад должен его принять, пишут СМИ
Times: Запад должен принять исторический разворот России от Европы
Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Запад должен принять разворот России от Европы, написал обозреватель Times Макс Гастингс.
«
"Мы должны адаптироваться к миру, в котором Россия совершила исторический разворот от Европы", — заявил он.
Как отметил обозреватель, санкции не смогли сильно повлиять на Москву, и российская экономика "держится на удивление хорошо", чего нельзя сказать о самом Западе. Автор статьи привел данные, согласно которым оборонная промышленность Западной Европы и Британии находится в плачевном состоянии. После Брексита Лондон объявил об амбициозных планах по развитию страны, но для реализации этой стратегии не оказалось "никаких новых ресурсов", посетовал Гастингс.
По мнению журналиста, европейские страны оказались в уязвимом положении из-за сложившейся ситуации, и они "должны укреплять свои вооруженные силы".
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.