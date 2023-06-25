"Поднять паруса": в Подмосковье прошла театрализованная Регата Фриды Кало

В Подмосковье состоялась театрализованная регата, посвященная спектаклю о Фриде Кало
"Возьми вон ту черную веревку и как можно сильнее тяни ее вниз. Нам надо поднять парус", – дает команду одному из участников гонки шкипер Андрей перед подготовкой к старту.
С первого раза не получается – ветер сильный. Но после нескольких попыток яхта стремительно уходит в слегка волнующиеся воды Пестовского водохрнилища.
"Возьми вон ту черную веревку и как можно сильнее тяни ее вниз. Нам надо поднять парус", – дает команду одному из участников гонки шкипер Андрей перед подготовкой к старту.
С первого раза не получается – ветер сильный. Но после нескольких попыток яхта стремительно уходит в слегка волнующиеся воды Пестовского водохрнилища.
А там яхтсмены и скелеты, изображающие знаменитую сцену Розы и Джека из фильма Джеймса Кэмерона "Титаник".
Так актеры Театра Образцова прямо в акватории развлекали гостей и участников регаты.
А там яхтсмены и скелеты, изображающие знаменитую сцену Розы и Джека из фильма Джеймса Кэмерона "Титаник".
Так актеры Театра Образцова прямо в акватории развлекали гостей и участников регаты.
"Мы не хотели делать только спортивный контент, – говорит директор яхт-клуба Екатерина Цепляева. – У нас много своих любительских регат, и вот сейчас мы решили сделать такую коллаборацию, когда регата объединена с театром".
"Мы не хотели делать только спортивный контент, – говорит директор яхт-клуба Екатерина Цепляева. – У нас много своих любительских регат, и вот сейчас мы решили сделать такую коллаборацию, когда регата объединена с театром".
По словам директора яхт-клуба, подобный развлекательный формат был взят с корпоративных мероприятий. Но вот чтобы актеры были вывезены на воду – это впервые.
"Мы смогли доказать, что этот вид спорта красочный, интересный, а любой желающий может попробовать свои силы. Плюс иммерсивность сейчас в тренде, поэтому мы удачно поймали эту волну", – отметила Цепляева.
По словам директора яхт-клуба, подобный развлекательный формат был взят с корпоративных мероприятий. Но вот чтобы актеры были вывезены на воду – это впервые.
"Мы смогли доказать, что этот вид спорта красочный, интересный, а любой желающий может попробовать свои силы. Плюс иммерсивность сейчас в тренде, поэтому мы удачно поймали эту волну", – отметила Цепляева.
После регаты актеры театра встречали гостей мексиканскими горячительными напитками под песни мариачи. Кто был за рулем, мог согреться пикантной сангритой, сделанной на основе томатного сока и жгучих специй.
Прокричать "Viva La Vida" после глотка было обязательно. Все-таки девиз вечера и нового спектакля Театра Образцова "Кто убил Фриду Кало".
После регаты актеры театра встречали гостей мексиканскими горячительными напитками под песни мариачи. Кто был за рулем, мог согреться пикантной сангритой, сделанной на основе томатного сока и жгучих специй.
Прокричать "Viva La Vida" после глотка было обязательно. Все-таки девиз вечера и нового спектакля Театра Образцова "Кто убил Фриду Кало".
"Почему Фрида Кало?" – задались вопросом после регаты гости, накладывая в тарелки кесадилью, буррито и другие блюда мексиканской кухни.
"Режиссер театра Борис Константинов не раз обращался к образам легендарных и популярных художниц. И Фрида для него является символом творческой силы вопреки судьбе и обстоятельствам", – объяснила Ирина Мельникова, начальник отдела маркетинга в Театре Образцова.
"Почему Фрида Кало?" – задались вопросом после регаты гости, накладывая в тарелки кесадилью, буррито и другие блюда мексиканской кухни.
"Режиссер театра Борис Константинов не раз обращался к образам легендарных и популярных художниц. И Фрида для него является символом творческой силы вопреки судьбе и обстоятельствам", – объяснила Ирина Мельникова, начальник отдела маркетинга в Театре Образцова.
Постановка создана в стиле традиционного мексиканского праздника. Именно через него Борис Константинов проводит главную мысль спектакля о любви к жизни.
Актеры, переодетые в скелетов, изображают свидетелей Фриды. И только один из них – обвинитель, Иуда.
"Это спектакль-расследование, в котором зрители благодаря иммерсивному формату становятся участниками действа, а также получают возможность ответить на вопрос "Кто убил Фриду Кало?", – рассказала Мельникова.
Постановка создана в стиле традиционного мексиканского праздника. Именно через него Борис Константинов проводит главную мысль спектакля о любви к жизни.
Актеры, переодетые в скелетов, изображают свидетелей Фриды. И только один из них – обвинитель, Иуда.
"Это спектакль-расследование, в котором зрители благодаря иммерсивному формату становятся участниками действа, а также получают возможность ответить на вопрос "Кто убил Фриду Кало?", – рассказала Мельникова.
Организаторы регаты отметили, что в будущем хотят развиваться в направлении событийного туризма премиум-класса.
"Из этого должна получиться точка притяжения российских и иностранных туристов, где отдыхающие смогут позаниматься парусным спортом, а также окунуться в драйв театрализованного шоу", – поделилась планами Ирина Мельникова.
Организаторы регаты отметили, что в будущем хотят развиваться в направлении событийного туризма премиум-класса.
"Из этого должна получиться точка притяжения российских и иностранных туристов, где отдыхающие смогут позаниматься парусным спортом, а также окунуться в драйв театрализованного шоу", – поделилась планами Ирина Мельникова.