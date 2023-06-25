"Поднять паруса": в Подмосковье прошла театрализованная Регата Фриды Кало

"Возьми вон ту черную веревку и как можно сильнее тяни ее вниз. Нам надо поднять парус", – дает команду одному из участников гонки шкипер Андрей перед подготовкой к старту.

С первого раза не получается – ветер сильный. Но после нескольких попыток яхта стремительно уходит в слегка волнующиеся воды Пестовского водохрнилища.