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"Поднять паруса": в Подмосковье прошла театрализованная Регата Фриды Кало - РИА Новости, 25.06.2023
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Туризм
 
12:05 25.06.2023 (обновлено: 23:18 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/regata-1880033537.html
"Поднять паруса": в Подмосковье прошла театрализованная Регата Фриды Кало
"Поднять паруса": в Подмосковье прошла театрализованная Регата Фриды Кало - РИА Новости, 25.06.2023
"Поднять паруса": в Подмосковье прошла театрализованная Регата Фриды Кало
В акватории Пестовского водохранилища в Мытищах Московской области прошли Регата Фриды Кало и мексиканский карнавал. Перфоманс для опытных яхтсменов и новичков... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T12:05
2023-06-25T23:18
фото
туризм
фрида кало
новости - туризм
мытищи
московская область (подмосковье)
стиль жизни
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. В акватории Пестовского водохранилища в Мытищах Московской области прошли Регата Фриды Кало и мексиканский карнавал. Перфоманс для опытных яхтсменов и новичков устроили Театр Образцова и яхт-клуб Tenzor Sailing Club, чтобы доказать – водный туризм и театр могут существовать вместе. О том, как это было, – в фотопленке РИА Новости.
мытищи
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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фото, фото, фрида кало, новости - туризм, мытищи, московская область (подмосковье), стиль жизни, театр
Фото, Туризм, Фрида Кало, Новости - Туризм, Мытищи, Московская область (Подмосковье), Стиль жизни, Театр
"Поднять паруса": в Подмосковье прошла театрализованная Регата Фриды Кало

В Подмосковье состоялась театрализованная регата, посвященная спектаклю о Фриде Кало

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. В акватории Пестовского водохранилища в Мытищах Московской области прошли Регата Фриды Кало и мексиканский карнавал. Перфоманс для опытных яхтсменов и новичков устроили Театр Образцова и яхт-клуб Tenzor Sailing Club, чтобы доказать – водный туризм и театр могут существовать вместе. О том, как это было, – в фотопленке РИА Новости.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

"Возьми вон ту черную веревку и как можно сильнее тяни ее вниз. Нам надо поднять парус", – дает команду одному из участников гонки шкипер Андрей перед подготовкой к старту.

С первого раза не получается – ветер сильный. Но после нескольких попыток яхта стремительно уходит в слегка волнующиеся воды Пестовского водохрнилища.

Участник регаты Фриды Кало в акватории Пестовского водохранилища в Мытищах Московской области

"Возьми вон ту черную веревку и как можно сильнее тяни ее вниз. Нам надо поднять парус", – дает команду одному из участников гонки шкипер Андрей перед подготовкой к старту.

С первого раза не получается – ветер сильный. Но после нескольких попыток яхта стремительно уходит в слегка волнующиеся воды Пестовского водохрнилища.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 8
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

А там яхтсмены и скелеты, изображающие знаменитую сцену Розы и Джека из фильма Джеймса Кэмерона "Титаник".

Так актеры Театра Образцова прямо в акватории развлекали гостей и участников регаты.

Участники регаты Фриды Кало в акватории Пестовского водохранилища в Мытищах Московской области

А там яхтсмены и скелеты, изображающие знаменитую сцену Розы и Джека из фильма Джеймса Кэмерона "Титаник".

Так актеры Театра Образцова прямо в акватории развлекали гостей и участников регаты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 8
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

"Мы не хотели делать только спортивный контент, – говорит директор яхт-клуба Екатерина Цепляева. – У нас много своих любительских регат, и вот сейчас мы решили сделать такую коллаборацию, когда регата объединена с театром".

Участники регаты Фриды Кало в акватории Пестовского водохранилища в Мытищах Московской области

"Мы не хотели делать только спортивный контент, – говорит директор яхт-клуба Екатерина Цепляева. – У нас много своих любительских регат, и вот сейчас мы решили сделать такую коллаборацию, когда регата объединена с театром".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 8
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

По словам директора яхт-клуба, подобный развлекательный формат был взят с корпоративных мероприятий. Но вот чтобы актеры были вывезены на воду – это впервые.

"Мы смогли доказать, что этот вид спорта красочный, интересный, а любой желающий может попробовать свои силы. Плюс иммерсивность сейчас в тренде, поэтому мы удачно поймали эту волну", – отметила Цепляева.

Участники регаты Фриды Кало в акватории Пестовского водохранилища в Мытищах Московской области

По словам директора яхт-клуба, подобный развлекательный формат был взят с корпоративных мероприятий. Но вот чтобы актеры были вывезены на воду – это впервые.

"Мы смогли доказать, что этот вид спорта красочный, интересный, а любой желающий может попробовать свои силы. Плюс иммерсивность сейчас в тренде, поэтому мы удачно поймали эту волну", – отметила Цепляева.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

После регаты актеры театра встречали гостей мексиканскими горячительными напитками под песни мариачи. Кто был за рулем, мог согреться пикантной сангритой, сделанной на основе томатного сока и жгучих специй.

Прокричать "Viva La Vida" после глотка было обязательно. Все-таки девиз вечера и нового спектакля Театра Образцова "Кто убил Фриду Кало".

Участники регаты Фриды Кало в акватории Пестовского водохранилища в Мытищах Московской области

После регаты актеры театра встречали гостей мексиканскими горячительными напитками под песни мариачи. Кто был за рулем, мог согреться пикантной сангритой, сделанной на основе томатного сока и жгучих специй.

Прокричать "Viva La Vida" после глотка было обязательно. Все-таки девиз вечера и нового спектакля Театра Образцова "Кто убил Фриду Кало".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 8
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

"Почему Фрида Кало?" – задались вопросом после регаты гости, накладывая в тарелки кесадилью, буррито и другие блюда мексиканской кухни.

"Режиссер театра Борис Константинов не раз обращался к образам легендарных и популярных художниц. И Фрида для него является символом творческой силы вопреки судьбе и обстоятельствам", – объяснила Ирина Мельникова, начальник отдела маркетинга в Театре Образцова.

Участники регаты Фриды Кало в акватории Пестовского водохранилища в Мытищах Московской области

"Почему Фрида Кало?" – задались вопросом после регаты гости, накладывая в тарелки кесадилью, буррито и другие блюда мексиканской кухни.

"Режиссер театра Борис Константинов не раз обращался к образам легендарных и популярных художниц. И Фрида для него является символом творческой силы вопреки судьбе и обстоятельствам", – объяснила Ирина Мельникова, начальник отдела маркетинга в Театре Образцова.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Постановка создана в стиле традиционного мексиканского праздника. Именно через него Борис Константинов проводит главную мысль спектакля о любви к жизни.

Актеры, переодетые в скелетов, изображают свидетелей Фриды. И только один из них – обвинитель, Иуда.

"Это спектакль-расследование, в котором зрители благодаря иммерсивному формату становятся участниками действа, а также получают возможность ответить на вопрос "Кто убил Фриду Кало?", – рассказала Мельникова.

Регата Фриды Кало

Постановка создана в стиле традиционного мексиканского праздника. Именно через него Борис Константинов проводит главную мысль спектакля о любви к жизни.

Актеры, переодетые в скелетов, изображают свидетелей Фриды. И только один из них – обвинитель, Иуда.

"Это спектакль-расследование, в котором зрители благодаря иммерсивному формату становятся участниками действа, а также получают возможность ответить на вопрос "Кто убил Фриду Кало?", – рассказала Мельникова.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 8
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Организаторы регаты отметили, что в будущем хотят развиваться в направлении событийного туризма премиум-класса.

"Из этого должна получиться точка притяжения российских и иностранных туристов, где отдыхающие смогут позаниматься парусным спортом, а также окунуться в драйв театрализованного шоу", – поделилась планами Ирина Мельникова.

Участники регаты Фриды Кало после заплыва в акватории Пестовского водохранилища в Мытищах Московской области

Организаторы регаты отметили, что в будущем хотят развиваться в направлении событийного туризма премиум-класса.

"Из этого должна получиться точка притяжения российских и иностранных туристов, где отдыхающие смогут позаниматься парусным спортом, а также окунуться в драйв театрализованного шоу", – поделилась планами Ирина Мельникова.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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ТуризмФотоФрида КалоНовости - ТуризмМытищиМосковская область (Подмосковье)Стиль жизниТеатр
 
 
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