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Работодатели в Москве смогут сами определять режим труда 26 июня

Работодатели в Москве смогут сами определять режим труда 26 июня - РИА Новости, 25.06.2023

Работодатели в Москве смогут сами определять режим труда 26 июня

Режим труда для сотрудников в нерабочий понедельник будут определять сами работодатели с учетом внутренних документов и трудовых соглашений, сообщили РИА... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T19:07

2023-06-25T19:07

2023-06-25T20:06

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Режим труда для сотрудников в нерабочий понедельник будут определять сами работодатели с учетом внутренних документов и трудовых соглашений, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэра Москвы. "Решения оперативного штаба являются обязательными для исполнения органами власти, организациями, осуществляющими деятельность на территории субъекта, гражданами, зарегистрированными по месту жительства/месту пребывания и/или находящимися на территории субъекта. При этом необходимо учитывать, что режим рабочего времени определяется работодателем с учетом действующих внутренних документов и трудовых соглашений", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, то же самое касается организаций и индивидуальных предпринимателей, которые могут самостоятельно определить режим функционирования в понедельник.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем, исключение составляют органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, а также городские службы. В столице в субботу ввели режим контртеррористической операции, в городе отменили или перенесли все массовые мероприятия.

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москва, россия, сергей собянин, общество