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Путин заявил, что постоянно обсуждает нужды спецоперации с ОПК - РИА Новости, 25.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/putin-1880317607.html
Путин заявил, что постоянно обсуждает нужды спецоперации с ОПК
Путин заявил, что постоянно обсуждает нужды спецоперации с ОПК - РИА Новости, 25.06.2023
Путин заявил, что постоянно обсуждает нужды спецоперации с ОПК
Президент РФ Владимир Путин заявил в программе "Москва. Кремль. Путин", что находится в постоянном контакте с предприятиями оборонно-промышленного комплекса,... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T14:12
2023-06-25T14:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
павел зарубин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил в программе "Москва. Кремль. Путин", что находится в постоянном контакте с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, чтобы понять, чего ещё не хватает для нужд спецоперации и как наращивать усилия в этом направлении. "Есть и совещания, и встречи, переговоры по телефону, обсуждения вопросов, связанных с производством, которое налаживается, оборонно-промышленного комплекса, с директорами предприятий, руководителями компаний, с теми, кто применяет эти силы и средства, эти средства технические, эти вооружения. Говорим об их эффективности, говорим о том, где и в чем еще нужно поработать, где и чего не хватает. Говорим о том, как, какими путями, какими шагами, темпом каким нужно наращивать усилия", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое было показано в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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безопасность, россия, владимир путин, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин заявил, что постоянно обсуждает нужды спецоперации с ОПК

Путин заявил, что находится в постоянном контакте с предприятиями ОПК, обсуждает нужды СВО

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил в программе "Москва. Кремль. Путин", что находится в постоянном контакте с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, чтобы понять, чего ещё не хватает для нужд спецоперации и как наращивать усилия в этом направлении.
"Есть и совещания, и встречи, переговоры по телефону, обсуждения вопросов, связанных с производством, которое налаживается, оборонно-промышленного комплекса, с директорами предприятий, руководителями компаний, с теми, кто применяет эти силы и средства, эти средства технические, эти вооружения. Говорим об их эффективности, говорим о том, где и в чем еще нужно поработать, где и чего не хватает. Говорим о том, как, какими путями, какими шагами, темпом каким нужно наращивать усилия", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое было показано в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
24 июня, 19:32
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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