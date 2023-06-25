https://ria.ru/20230625/putin-1880317607.html

Путин заявил, что постоянно обсуждает нужды спецоперации с ОПК

Путин заявил, что постоянно обсуждает нужды спецоперации с ОПК - РИА Новости, 25.06.2023

Путин заявил, что постоянно обсуждает нужды спецоперации с ОПК

Президент РФ Владимир Путин заявил в программе "Москва. Кремль. Путин", что находится в постоянном контакте с предприятиями оборонно-промышленного комплекса,... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T14:12

2023-06-25T14:12

2023-06-25T14:12

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

павел зарубин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил в программе "Москва. Кремль. Путин", что находится в постоянном контакте с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, чтобы понять, чего ещё не хватает для нужд спецоперации и как наращивать усилия в этом направлении. "Есть и совещания, и встречи, переговоры по телефону, обсуждения вопросов, связанных с производством, которое налаживается, оборонно-промышленного комплекса, с директорами предприятий, руководителями компаний, с теми, кто применяет эти силы и средства, эти средства технические, эти вооружения. Говорим об их эффективности, говорим о том, где и в чем еще нужно поработать, где и чего не хватает. Говорим о том, как, какими путями, какими шагами, темпом каким нужно наращивать усилия", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое было показано в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин, павел зарубин