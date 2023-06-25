https://ria.ru/20230625/proval-1880274655.html

В США рассказали о "скандальном провале" при контрнаступлении ВСУ

В США рассказали о "скандальном провале" при контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 25.06.2023

В США рассказали о "скандальном провале" при контрнаступлении ВСУ

Потери Украины при контрнаступлении ВСУ станут важным уроком для США, написал обозреватель American Greatness Кристофер Роуч. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T05:30

2023-06-25T05:30

2023-06-25T08:36

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сша

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Потери Украины при контрнаступлении ВСУ станут важным уроком для США, написал обозреватель American Greatness Кристофер Роуч."Украина потеряла огромное количество людей и техники. Этот скандальный провал послужит важным уроком для Соединенных Штатов и курсантов, изучающих военное дело", — заявил он.По мнению журналиста, обученные специалистами из НАТО бригады ВСУ "не очень хорошо себя показали" на поле боя. Украинцы используют технику не слишком умело, многое идет не так, отметил Роуч.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном направлении, а несут большие потери: уже уничтожены сотни единиц техники.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, нато