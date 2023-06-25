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В США рассказали о "скандальном провале" при контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 25.06.2023
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05:30 25.06.2023 (обновлено: 08:36 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/proval-1880274655.html
В США рассказали о "скандальном провале" при контрнаступлении ВСУ
В США рассказали о "скандальном провале" при контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 25.06.2023
В США рассказали о "скандальном провале" при контрнаступлении ВСУ
Потери Украины при контрнаступлении ВСУ станут важным уроком для США, написал обозреватель American Greatness Кристофер Роуч. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T05:30
2023-06-25T08:36
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Потери Украины при контрнаступлении ВСУ станут важным уроком для США, написал обозреватель American Greatness Кристофер Роуч."Украина потеряла огромное количество людей и техники. Этот скандальный провал послужит важным уроком для Соединенных Штатов и курсантов, изучающих военное дело", — заявил он.По мнению журналиста, обученные специалистами из НАТО бригады ВСУ "не очень хорошо себя показали" на поле боя. Украинцы используют технику не слишком умело, многое идет не так, отметил Роуч.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном направлении, а несут большие потери: уже уничтожены сотни единиц техники.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230625/udar-1880272376.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО
В США рассказали о "скандальном провале" при контрнаступлении ВСУ

American Greatness: большие потери ВСУ при контрнаступлении послужат для США важным уроком

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника
Разбитая украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитая украинская бронетехника. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Потери Украины при контрнаступлении ВСУ станут важным уроком для США, написал обозреватель American Greatness Кристофер Роуч.
«
"Украина потеряла огромное количество людей и техники. Этот скандальный провал послужит важным уроком для Соединенных Штатов и курсантов, изучающих военное дело", — заявил он.
По мнению журналиста, обученные специалистами из НАТО бригады ВСУ "не очень хорошо себя показали" на поле боя. Украинцы используют технику не слишком умело, многое идет не так, отметил Роуч.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном направлении, а несут большие потери: уже уничтожены сотни единиц техники.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
В США рассказали о "коварном ударе" со стороны Украины
02:40
 
В миреУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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