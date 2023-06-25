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В Приморье трое детей ушли на реку и пропали

В Приморье трое детей ушли на реку и пропали - РИА Новости, 25.06.2023

В Приморье трое детей ушли на реку и пропали

Полицейские, спасатели и волонтеры разыскивают трех детей, которые накануне ушли на реку в Яковлевском районе Приморья и не вернулись, заявили в региональном... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T03:39

2023-06-25T03:39

2023-06-25T08:45

происшествия

яковлевский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн — РИА Новости. Полицейские, спасатели и волонтеры разыскивают трех детей, которые накануне ушли на реку в Яковлевском районе Приморья и не вернулись, заявили в региональном главке МВД. "Поступило сообщение о безвестном исчезновении трех несовершеннолетних, 24 июня в 12.00 (05.00 мск) дети отправились на реку Арсеньевка, после чего домой не вернулись", — говорится в сообщении.Одному из пропавших восемь лет, рост 120-130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие. Второму мальчику девять лет, рост 100-110 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза карие.Также пропала 12-летняя девочка, рост 120-150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.Позднее СУСК по региону сообщило о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. Следователи установили, что один из детей начал тонуть и звать на помощь друзей. Они попытались спасти мальчика, но их унесло течением. О случившимся рассказал ребенок, которой спасся, он зацепился за корягу и вылез на берег.Кроме того, по данным ведомства, детей было четверо, возраст 8, 10 и 12 лет, их продолжают искать.

https://ria.ru/20230624/pozhar-1880123309.html

яковлевский район

россия

приморский край

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происшествия, яковлевский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край