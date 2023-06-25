https://ria.ru/20230625/primore-1880300018.html

Одного из трех пропавших в Приморье детей нашли утонувшим

Одного из трех пропавших в Приморье детей нашли утонувшим - РИА Новости, 25.06.2023

Одного из трех пропавших в Приморье детей нашли утонувшим

В Приморье нашли тело одного из трех детей, пропавших на реке, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T11:07

2023-06-25T11:07

2023-06-25T12:25

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн — РИА Новости. В Приморье нашли тело одного из трех детей, пропавших на реке, сообщил региональный главк МЧС. "Найден один из пропавших. К сожалению, мальчик утонул. Поиски продолжаются", — говорится в публикации. Накануне в полдень по местному времени (около пяти утра по Москве) три мальчика восьми и десяти лет и 12-летняя девочка ушли купаться на реку Арсеньевка. Взрослых с ними не было. Один из мальчиков начал тонуть и стал звать на помощь друзей. Те бросились к нему, но их снесло течением. Тонувший мальчик смог зацепиться за корягу и вылезти на берег, после чего позвонил маме и рассказал о случившемся. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

https://ria.ru/20230607/rebenok-1876608451.html

россия

приморский край

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край