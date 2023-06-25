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Одного из трех пропавших в Приморье детей нашли утонувшим - РИА Новости, 25.06.2023
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11:07 25.06.2023 (обновлено: 12:25 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/primore-1880300018.html
Одного из трех пропавших в Приморье детей нашли утонувшим
Одного из трех пропавших в Приморье детей нашли утонувшим - РИА Новости, 25.06.2023
Одного из трех пропавших в Приморье детей нашли утонувшим
В Приморье нашли тело одного из трех детей, пропавших на реке, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T11:07
2023-06-25T12:25
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн — РИА Новости. В Приморье нашли тело одного из трех детей, пропавших на реке, сообщил региональный главк МЧС. "Найден один из пропавших. К сожалению, мальчик утонул. Поиски продолжаются", — говорится в публикации. Накануне в полдень по местному времени (около пяти утра по Москве) три мальчика восьми и десяти лет и 12-летняя девочка ушли купаться на реку Арсеньевка. Взрослых с ними не было. Один из мальчиков начал тонуть и стал звать на помощь друзей. Те бросились к нему, но их снесло течением. Тонувший мальчик смог зацепиться за корягу и вылезти на берег, после чего позвонил маме и рассказал о случившемся. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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россия
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россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
Одного из трех пропавших в Приморье детей нашли утонувшим

Одного из трех детей, пропавших на реке в Приморье, нашли погибшим

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВертолет МЧС России
Вертолет МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вертолет МЧС России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн — РИА Новости. В Приморье нашли тело одного из трех детей, пропавших на реке, сообщил региональный главк МЧС.
"Найден один из пропавших. К сожалению, мальчик утонул. Поиски продолжаются", — говорится в публикации.
Накануне в полдень по местному времени (около пяти утра по Москве) три мальчика восьми и десяти лет и 12-летняя девочка ушли купаться на реку Арсеньевка. Взрослых с ними не было. Один из мальчиков начал тонуть и стал звать на помощь друзей. Те бросились к нему, но их снесло течением. Тонувший мальчик смог зацепиться за корягу и вылезти на берег, после чего позвонил маме и рассказал о случившемся.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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