https://ria.ru/20230625/pozhar-1880347162.html

При пожаре в недостроенном доме в Кабардино-Балкарии погибли два ребенка

При пожаре в недостроенном доме в Кабардино-Балкарии погибли два ребенка - РИА Новости, 25.06.2023

При пожаре в недостроенном доме в Кабардино-Балкарии погибли два ребенка

Два ребенка погибли в результате пожара в недостроенном частном доме в селе в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T18:03

2023-06-25T18:03

2023-06-25T18:55

происшествия

россия

чегемский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 25 июн – РИА Новости. Два ребенка погибли в результате пожара в недостроенном частном доме в селе в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУМЧС РФ. "В 16.20 мск в воскресенье поступило сообщение, что в селении Нартан по улице Доловых произошел пожар в частном домовладении. По прибытии установлено, что горит кровля недостроенного дома. В 16.48 мск пожар был локализован. На месте происшествия обнаружены тела двух детей без признаков жизни", - говорится в сообщении. По данным МЧС, площадь пожара составляла 200 квадратных метров, в его тушении участвовали 19 человек и четыре единицы техники.Региональное СУСК РФ сообщило, что по факту гибели детей проводится доследственная проверка. "По предварительным данным, дети проживали по соседству и играли на крыше дома, где могли развести костер. Следователями назначено проведение судебно-медицинского исследования тел погибших", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html

россия

чегемский район

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происшествия, россия, чегемский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)