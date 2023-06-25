https://ria.ru/20230625/povrezhdeniya-1880334990.html

При движении бойцов "Вагнера" под Воронежем пострадало около 20 домов

При движении бойцов "Вагнера" под Воронежем пострадало около 20 домов - РИА Новости, 26.06.2023

При движении бойцов "Вагнера" под Воронежем пострадало около 20 домов

Порядка 20 домовладений пострадали в результате перестрелки, произошедшей во время движения по территории Павловского района Воронежской области колонны ЧВК... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-25T16:20

2023-06-25T16:20

2023-06-26T00:22

происшествия

павловский район

воронеж

гражданская оборона

попытка вооруженного мятежа

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 25 июн — РИА Новости. Порядка 20 домовладений пострадали в результате перестрелки, произошедшей во время движения по территории Павловского района Воронежской области колонны ЧВК "Вагнер", сообщается в Telegram-канале главы района Максима Янцова."В результате перестрелки, которая произошла вблизи Елизаветовки Павловского района 24 июня, когда по нашему району проходила колонна ЧВК "Вагнер", повреждения в селе получили 19 домовладений", — написал чиновник.По информации Янцова, для обследования попавшей под обстрел территории власти работают со специалистами учреждения "Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области". Глава района подчеркнул, что местным жителям окажут помощь в устранении повреждений и компенсации ущерба.В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб ЮВО в Ростове-на-Дону после заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Его слова при этом опровергли в Минобороны и в ФСБ.Владимир Путин расценил действия вагнеровцев как преступную авантюру, а против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Впоследствии представители президента Белоруссии сообщили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело прекратят. Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, заключил Песков.

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

павловский район

воронеж

воронежская область

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происшествия, павловский район, воронеж, гражданская оборона, попытка вооруженного мятежа, воронежская область