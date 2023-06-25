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При движении бойцов "Вагнера" под Воронежем пострадало около 20 домов
При движении бойцов "Вагнера" под Воронежем пострадало около 20 домов - РИА Новости, 26.06.2023
При движении бойцов "Вагнера" под Воронежем пострадало около 20 домов
Порядка 20 домовладений пострадали в результате перестрелки, произошедшей во время движения по территории Павловского района Воронежской области колонны ЧВК... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-25T16:20
2023-06-25T16:20
2023-06-26T00:22
происшествия
павловский район
воронеж
гражданская оборона
попытка вооруженного мятежа
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 25 июн — РИА Новости. Порядка 20 домовладений пострадали в результате перестрелки, произошедшей во время движения по территории Павловского района Воронежской области колонны ЧВК "Вагнер", сообщается в Telegram-канале главы района Максима Янцова."В результате перестрелки, которая произошла вблизи Елизаветовки Павловского района 24 июня, когда по нашему району проходила колонна ЧВК "Вагнер", повреждения в селе получили 19 домовладений", — написал чиновник.По информации Янцова, для обследования попавшей под обстрел территории власти работают со специалистами учреждения "Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области". Глава района подчеркнул, что местным жителям окажут помощь в устранении повреждений и компенсации ущерба.В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб ЮВО в Ростове-на-Дону после заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Его слова при этом опровергли в Минобороны и в ФСБ.Владимир Путин расценил действия вагнеровцев как преступную авантюру, а против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Впоследствии представители президента Белоруссии сообщили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело прекратят. Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, заключил Песков.
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
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происшествия, павловский район, воронеж, гражданская оборона, попытка вооруженного мятежа, воронежская область
Происшествия, Павловский район, Воронеж, Гражданская оборона, Попытка вооруженного мятежа, Воронежская область
При движении бойцов "Вагнера" под Воронежем пострадало около 20 домов
Глава Павловского района Янцов: при проходе ЧВК "Вагнер" под Воронежем пострадали 19 домов