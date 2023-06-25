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Врачи помогли почти 40 пациентам на перекрытых трассах за сутки - РИА Новости, 25.06.2023
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12:40 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/pomosch-1880308159.html
Врачи помогли почти 40 пациентам на перекрытых трассах за сутки
Врачи помогли почти 40 пациентам на перекрытых трассах за сутки - РИА Новости, 25.06.2023
Врачи помогли почти 40 пациентам на перекрытых трассах за сутки
За сутки на перекрытых трассах федерального значения медицинская помощь была оказана почти 40 пациентам, сообщила пресс-служба Федерального центра медицины... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T12:40
2023-06-25T12:40
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. За сутки на перекрытых трассах федерального значения медицинская помощь была оказана почти 40 пациентам, сообщила пресс-служба Федерального центра медицины катастроф. "Вчера, при перекрытии трасс федерального значения, ЦУКС координировал силы и средства службы медицины катастроф в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской, Белгородской, Тамбовской и Орловской областях. Всего было задействовано 37 выездных медицинских бригад скорой медицинской помощи и территориальных центров медицины катастроф. Медицинская помощь оказана 39 пациентам, в том числе 1 ребенку. Госпитализированы 3 человека, в том числе ребенок. На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области работали 7 бригад скорой медицинской помощи, было осмотрено 14 человек, помощь оказана на месте, госпитализированных нет, уточнили в пресс-службе.
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здоровье - общество, орловская область, ростовская область
Здоровье - Общество, Орловская область, Ростовская область
Врачи помогли почти 40 пациентам на перекрытых трассах за сутки

Медицина катастроф: врачи за сутки помогли 39 пациентам на перекрытых трассах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшеры скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. За сутки на перекрытых трассах федерального значения медицинская помощь была оказана почти 40 пациентам, сообщила пресс-служба Федерального центра медицины катастроф.
«
"Вчера, при перекрытии трасс федерального значения, ЦУКС координировал силы и средства службы медицины катастроф в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской, Белгородской, Тамбовской и Орловской областях. Всего было задействовано 37 выездных медицинских бригад скорой медицинской помощи и территориальных центров медицины катастроф. Медицинская помощь оказана 39 пациентам, в том числе 1 ребенку. Госпитализированы 3 человека, в том числе ребенок.
На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области работали 7 бригад скорой медицинской помощи, было осмотрено 14 человек, помощь оказана на месте, госпитализированных нет, уточнили в пресс-службе.
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