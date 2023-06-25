https://ria.ru/20230625/pomosch-1880308159.html

Врачи помогли почти 40 пациентам на перекрытых трассах за сутки

Врачи помогли почти 40 пациентам на перекрытых трассах за сутки - РИА Новости, 25.06.2023

Врачи помогли почти 40 пациентам на перекрытых трассах за сутки

За сутки на перекрытых трассах федерального значения медицинская помощь была оказана почти 40 пациентам, сообщила пресс-служба Федерального центра медицины... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T12:40

2023-06-25T12:40

2023-06-25T12:40

здоровье - общество

орловская область

ростовская область

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. За сутки на перекрытых трассах федерального значения медицинская помощь была оказана почти 40 пациентам, сообщила пресс-служба Федерального центра медицины катастроф. "Вчера, при перекрытии трасс федерального значения, ЦУКС координировал силы и средства службы медицины катастроф в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской, Белгородской, Тамбовской и Орловской областях. Всего было задействовано 37 выездных медицинских бригад скорой медицинской помощи и территориальных центров медицины катастроф. Медицинская помощь оказана 39 пациентам, в том числе 1 ребенку. Госпитализированы 3 человека, в том числе ребенок. На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области работали 7 бригад скорой медицинской помощи, было осмотрено 14 человек, помощь оказана на месте, госпитализированных нет, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

орловская область

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

здоровье - общество, орловская область, ростовская область