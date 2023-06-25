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NDP: польско-украинский сговор сломался о стены Кремля - РИА Новости, 25.06.2023
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15:39 25.06.2023 (обновлено: 16:38 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/polsha-1880331036.html
NDP: польско-украинский сговор сломался о стены Кремля
NDP: польско-украинский сговор сломался о стены Кремля - РИА Новости, 25.06.2023
NDP: польско-украинский сговор сломался о стены Кремля
Польское правительство использует русофобскую риторику для отвлечения внимания от кризиса в стране, пишет Niezależny Dziennik Polityczny. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T15:39
2023-06-25T16:38
в мире
россия
варшава
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Польское правительство использует русофобскую риторику для отвлечения внимания от кризиса в стране, пишет Niezależny Dziennik Polityczny."У большинства жителей республики только один вопрос: почему все больше польских СМИ говорят об ужасающей умирающей России? Что ж, ответ прост: Москва мешает Качиньскому и не дает ему спокойно продолжать навязывать свое личное мнение полякам", — говорится в публикации.Варшава стремится отвлечь внимание граждан от экономического кризиса, вызванного бесконечной помощью Украине. Для этого местные власти фокусируют внимание населения на "загнивающей России", указывается в статье.По данным издания, Польша входит в первую тройку стран по объему оказываемой киевским властям помощи. Кроме того, сейчас на территории страны находятся около полутора миллионов украинских беженцев, и только 35 процентов из них планируют вернуться на родину после окончания боевых действий."Конечно, ПиС нашла виновника всех своих проблем. Нет, виновата не глупость политиков, а... Москва", — отмечает с иронией NDP.
https://ria.ru/20230614/polsha-1878066099.html
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в мире, россия, варшава, украина, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Варшава, Украина, Вооруженные силы Украины
NDP: польско-украинский сговор сломался о стены Кремля

NDP: Польша прикрывается Россией, чтобы отвлечь внимание граждан от экономического кризиса

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Польское правительство использует русофобскую риторику для отвлечения внимания от кризиса в стране, пишет Niezależny Dziennik Polityczny.
"У большинства жителей республики только один вопрос: почему все больше польских СМИ говорят об ужасающей умирающей России? Что ж, ответ прост: Москва мешает Качиньскому и не дает ему спокойно продолжать навязывать свое личное мнение полякам", — говорится в публикации.
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Варшава стремится отвлечь внимание граждан от экономического кризиса, вызванного бесконечной помощью Украине. Для этого местные власти фокусируют внимание населения на "загнивающей России", указывается в статье.
По данным издания, Польша входит в первую тройку стран по объему оказываемой киевским властям помощи. Кроме того, сейчас на территории страны находятся около полутора миллионов украинских беженцев, и только 35 процентов из них планируют вернуться на родину после окончания боевых действий.
"Конечно, ПиС нашла виновника всех своих проблем. Нет, виновата не глупость политиков, а... Москва", — отмечает с иронией NDP.
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