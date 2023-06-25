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Премьер Польши прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер" в России - РИА Новости, 25.06.2023
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23:27 25.06.2023 (обновлено: 23:28 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/poland-1880372522.html
Премьер Польши прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер" в России
Премьер Польши прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер" в России - РИА Новости, 25.06.2023
Премьер Польши прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер" в России
События 24 июня в РФ убедили Польшу в правильности строительства заграждения на границе с Белоруссией, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T23:27
2023-06-25T23:28
в мире
россия
белоруссия
польша
евгений пригожин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. События 24 июня в РФ убедили Польшу в правильности строительства заграждения на границе с Белоруссией, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. "После совещания с 18-м Белостокским полком разведки, я также встретился с солдатами Войска польского, которые несут службу у стены на границе с Белоруссией. Когда мы строили ее в кратчайшие сроки, политики Гражданской платформы (польская оппозиционная партия – ред.) говорили, что она никогда не будет построена, и что ее не должно быть… Вчера мы снова смогли увидеть, насколько важно это 206-километровое заграждение", - написал Моравецкий в Facebook*."Позавчерашние события в России показывают, что все происходящее там характеризуется высокой степенью непредсказуемости. Пока мы не знаем до конца, какие реальные причины скрывались за маршем группы Вагнера, который вчера поздно вечером остановился перед Москвой", - добавил он. Недавно Польша построила заграждение на границе с Белоруссией. Стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230624/myatezh-1880221783.html
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в мире, россия, белоруссия, польша, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Белоруссия, Польша, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Премьер Польши прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер" в России

Моравецкий: мятеж в России убедил Польшу в правильности строительства забора на границе

© Sputnik / Виктор ТолочкоГрузовики на белорусско-польской границе
Грузовики на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Грузовики на белорусско-польской границе
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ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. События 24 июня в РФ убедили Польшу в правильности строительства заграждения на границе с Белоруссией, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
"После совещания с 18-м Белостокским полком разведки, я также встретился с солдатами Войска польского, которые несут службу у стены на границе с Белоруссией. Когда мы строили ее в кратчайшие сроки, политики Гражданской платформы (польская оппозиционная партия – ред.) говорили, что она никогда не будет построена, и что ее не должно быть… Вчера мы снова смогли увидеть, насколько важно это 206-километровое заграждение", - написал Моравецкий в Facebook*.
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"Позавчерашние события в России показывают, что все происходящее там характеризуется высокой степенью непредсказуемости. Пока мы не знаем до конца, какие реальные причины скрывались за маршем группы Вагнера, который вчера поздно вечером остановился перед Москвой", - добавил он.
Недавно Польша построила заграждение на границе с Белоруссией. Стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреРоссияБелоруссияПольшаЕвгений ПригожинВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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