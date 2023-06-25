https://ria.ru/20230625/peregovory-1880325992.html

В СНБО Украины допустили участие Лукашенко в переговорах с Россией

В СНБО Украины допустили участие Лукашенко в переговорах с Россией - РИА Новости, 25.06.2023

В СНБО Украины допустили участие Лукашенко в переговорах с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил секретарь совета нацбезопасности и... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T14:54

2023-06-25T14:54

2023-06-25T16:45

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василий небензя

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны республики Алексей Данилов на странице в Facebook*. "Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, однако не исключено участие в этом процессе Лукашенко", — написал он.Западные страны регулярно призывают Россию начать диалог по урегулированию нынешнего кризиса, но они игнорируют постоянные отказы киевских властей двигаться в этом направлении.Москва, со своей стороны, проявляет готовность начать переговоры, отмечая при этом, что Украина на законодательном уровне ввела запрет на них. Кроме того, как подчеркивали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, "абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем".Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Москва готова рассмотреть варианты киевского режима по урегулированию с учетом предложений российской стороны и ситуации "на земле", но сама Украина в этом не заинтересована.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230624/belorussiya-1880251001.html

https://ria.ru/20230623/ukraina-1879525426.html

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в мире, украина, россия, москва, алексей данилов, александр лукашенко, василий небензя, оон