https://ria.ru/20230625/peregovory-1880325992.html
В СНБО Украины допустили участие Лукашенко в переговорах с Россией
В СНБО Украины допустили участие Лукашенко в переговорах с Россией - РИА Новости, 25.06.2023
В СНБО Украины допустили участие Лукашенко в переговорах с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил секретарь совета нацбезопасности и... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T14:54
2023-06-25T14:54
2023-06-25T16:45
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны республики Алексей Данилов на странице в Facebook*. "Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, однако не исключено участие в этом процессе Лукашенко", — написал он.Западные страны регулярно призывают Россию начать диалог по урегулированию нынешнего кризиса, но они игнорируют постоянные отказы киевских властей двигаться в этом направлении.Москва, со своей стороны, проявляет готовность начать переговоры, отмечая при этом, что Украина на законодательном уровне ввела запрет на них. Кроме того, как подчеркивали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, "абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем".Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Москва готова рассмотреть варианты киевского режима по урегулированию с учетом предложений российской стороны и ситуации "на земле", но сама Украина в этом не заинтересована.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230624/belorussiya-1880251001.html
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в мире, украина, россия, москва, алексей данилов, александр лукашенко, василий небензя, оон
В мире, Украина, Россия, Москва, Алексей Данилов, Александр Лукашенко, Василий Небензя, ООН
В СНБО Украины допустили участие Лукашенко в переговорах с Россией
Секретарь СНБО Украины Данилов допустил участие Лукашенко в мирных переговорах с Россией
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны республики Алексей Данилов на странице в Facebook*.
"Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, однако не исключено участие в этом процессе Лукашенко", — написал он.
МИД Белоруссии: Минску не важно, где будут проходить переговоры по Украине
Западные страны регулярно призывают Россию
начать диалог по урегулированию нынешнего кризиса, но они игнорируют постоянные отказы киевских властей двигаться в этом направлении.
Москва, со своей стороны, проявляет готовность начать переговоры, отмечая при этом, что Украина на законодательном уровне ввела запрет на них. Кроме того, как подчеркивали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, "абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем".
Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
, Москва готова рассмотреть варианты киевского режима по урегулированию с учетом предложений российской стороны и ситуации "на земле", но сама Украина в этом не заинтересована.
Такого никто не ждал. Украину охватили беспрецедентные протесты
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.