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Блинкен поговорил по телефону с главой МИД Польши по ситуации в России - РИА Новости, 25.06.2023
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03:22 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/peregovory-1880273245.html
Блинкен поговорил по телефону с главой МИД Польши по ситуации в России
Блинкен поговорил по телефону с главой МИД Польши по ситуации в России - РИА Новости, 25.06.2023
Блинкен поговорил по телефону с главой МИД Польши по ситуации в России
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Польши Збигневом Рау и обсудил события в России, сообщается в заявлении, опубликованном... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T03:22
2023-06-25T03:22
в мире
сша
польша
россия
энтони блинкен
збигнев рау
евгений пригожин
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Польши Збигневом Рау и обсудил события в России, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте госдепартамента США. "Госсекретарь Блинкен провел сегодня беседу с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, чтобы обсудить текущую ситуацию в России", - говорится в заявлении. В ходе разговора Блинкен также поприветствовал постоянную помощь со стороны Польши Украине и подчеркнул, что поддержка США Украине не изменится. Ранее госдепартамент США сообщал, что Блинкен обсудил события в России с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и заверил его в неизменности американской поддержки. Также у Блинкена состоялись аналогичные беседы с коллегами из стран G7 и Евросоюза. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле, в свою очередь, заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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в мире, сша, польша, россия, энтони блинкен, збигнев рау, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа
В мире, США, Польша, Россия, Энтони Блинкен, Збигнев Рау, Евгений Пригожин, Попытка вооруженного мятежа
Блинкен поговорил по телефону с главой МИД Польши по ситуации в России

Госсекретарь США Блинкен поговорил по телефону с главой МИД Польши по ситуации в России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Польши Збигневом Рау и обсудил события в России, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте госдепартамента США.
«
"Госсекретарь Блинкен провел сегодня беседу с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, чтобы обсудить текущую ситуацию в России", - говорится в заявлении.
В ходе разговора Блинкен также поприветствовал постоянную помощь со стороны Польши Украине и подчеркнул, что поддержка США Украине не изменится.
Ранее госдепартамент США сообщал, что Блинкен обсудил события в России с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и заверил его в неизменности американской поддержки. Также у Блинкена состоялись аналогичные беседы с коллегами из стран G7 и Евросоюза.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле, в свою очередь, заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Нетаньяху назвал ситуацию с ЧВК "Вагнер" внутренним делом России
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В миреСШАПольшаРоссияЭнтони БлинкенЗбигнев РауЕвгений ПригожинПопытка вооруженного мятежа
 
 
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