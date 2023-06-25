https://ria.ru/20230625/peregovory-1880273245.html

Блинкен поговорил по телефону с главой МИД Польши по ситуации в России

Блинкен поговорил по телефону с главой МИД Польши по ситуации в России - РИА Новости, 25.06.2023

Блинкен поговорил по телефону с главой МИД Польши по ситуации в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Польши Збигневом Рау и обсудил события в России, сообщается в заявлении, опубликованном... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T03:22

2023-06-25T03:22

2023-06-25T03:22

в мире

сша

польша

россия

энтони блинкен

збигнев рау

евгений пригожин

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Польши Збигневом Рау и обсудил события в России, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте госдепартамента США. "Госсекретарь Блинкен провел сегодня беседу с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, чтобы обсудить текущую ситуацию в России", - говорится в заявлении. В ходе разговора Блинкен также поприветствовал постоянную помощь со стороны Польши Украине и подчеркнул, что поддержка США Украине не изменится. Ранее госдепартамент США сообщал, что Блинкен обсудил события в России с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и заверил его в неизменности американской поддержки. Также у Блинкена состоялись аналогичные беседы с коллегами из стран G7 и Евросоюза. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле, в свою очередь, заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/izrail-1880269958.html

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в мире, сша, польша, россия, энтони блинкен, збигнев рау, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа