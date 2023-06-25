Блинкен поговорил по телефону с главой МИД Польши по ситуации в России
Госсекретарь США Блинкен поговорил по телефону с главой МИД Польши по ситуации в России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Польши Збигневом Рау и обсудил события в России, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте госдепартамента США.
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"Госсекретарь Блинкен провел сегодня беседу с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, чтобы обсудить текущую ситуацию в России", - говорится в заявлении.
В ходе разговора Блинкен также поприветствовал постоянную помощь со стороны Польши Украине и подчеркнул, что поддержка США Украине не изменится.
Ранее госдепартамент США сообщал, что Блинкен обсудил события в России с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и заверил его в неизменности американской поддержки. Также у Блинкена состоялись аналогичные беседы с коллегами из стран G7 и Евросоюза.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле, в свою очередь, заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.