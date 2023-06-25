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В Ростовской области сняли ограничения на движение по трассам
В Ростовской области сняли ограничения на движение по трассам - РИА Новости, 25.06.2023
В Ростовской области сняли ограничения на движение по трассам
Все ограничения на движение по трассам Ростовской области сняты, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T11:20
2023-06-25T11:20
2023-06-25T11:28
ростовская область
ростов-на-дону
евгений пригожин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр лукашенко
попытка вооруженного мятежа
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Все ограничения на движение по трассам Ростовской области сняты, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области."Движение открыто", - сказал он, уточнив, что речь идет обо всех трассах региона и въездах в Ростов-на-Дону.Ранее въезд в Ростовскую область был ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей. Выезд из Ростовской области был свободен.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
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ростовская область, ростов-на-дону, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр лукашенко, попытка вооруженного мятежа, безопасность
Ростовская область, Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Александр Лукашенко, Попытка вооруженного мятежа, Безопасность
В Ростовской области сняли ограничения на движение по трассам
МЧС: в Ростовской области сняли все ограничения на движение по трассам