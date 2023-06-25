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При обстреле Донецка погиб человек и двое пострадали, уточнили СМИ - РИА Новости, 25.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 25.06.2023 (обновлено: 18:01 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/obstrel-1880346496.html
При обстреле Донецка погиб человек и двое пострадали, уточнили СМИ
При обстреле Донецка погиб человек и двое пострадали, уточнили СМИ - РИА Новости, 25.06.2023
При обстреле Донецка погиб человек и двое пострадали, уточнили СМИ
Один человек погиб, двое пострадали при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил местный телеканал "Юнион". РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T17:54
2023-06-25T18:01
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил местный телеканал "Юнион"."По уточненной информации, погиб парень 18 лет. Двое ранены", - говорится в сообщении телеканала в телеграм-канале.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Киевскому району Донецка, погиб мужчина в возрасте 18 лет, есть раненые мирные жители. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что в 16.40 мск украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО по Киевскому району Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города.
донецк
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7 495 645-6601
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"Полетели стекла, грохот, крик" – жители Донецка об ударе ВСУ по центру города
Украинские войска в воскресенье нанесли удар по центру Донецка. На видео - последствия удара из РСЗО по Киевскому району города. Видео корреспондента РИА Новости.
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донецк, происшествия, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле Донецка погиб человек и двое пострадали, уточнили СМИ

"Юнион": при обстреле Киевского района Донецка один человек погиб и двое пострадали

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил местный телеканал "Юнион".
"По уточненной информации, погиб парень 18 лет. Двое ранены", - говорится в сообщении телеканала в телеграм-канале.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Киевскому району Донецка, погиб мужчина в возрасте 18 лет, есть раненые мирные жители. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что в 16.40 мск украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО по Киевскому району Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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