https://ria.ru/20230625/obstrel-1880345010.html

ВСУ нанесли удар по оживленному району Донецка, есть погибший и раненые

ВСУ нанесли удар по оживленному району Донецка, есть погибший и раненые - РИА Новости, 25.06.2023

ВСУ нанесли удар по оживленному району Донецка, есть погибший и раненые

Жертвой артиллерийского обстрела Донецка со стороны Украины стал 18-летний молодой человек, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T17:34

2023-06-25T17:34

2023-06-25T20:12

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880343339_58:0:901:474_1920x0_80_0_0_98bac7a447dca2705385323a40457ea0.jpg

ДОНЕЦК, 25 июн — РИА Новости. Жертвой артиллерийского обстрела Донецка со стороны Украины стал 18-летний молодой человек, передает корреспондент РИА Новости. По словам мэра города Алексея Кулемзина, пострадали как минимум два мирных жителя.Удар пришелся по оживленному району города вблизи зданий торгового и бизнес-центра, а также ЗАГСа. "Мы были в квартире, слышали все. Полетели стекла, грохот, крик. Кто-то кричал, я слышала на улице. Все стекла разбиты", — рассказала одна из очевидиц.По информации представительства ДНР в СЦКК, в 16:40 ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка ракету, предварительно, из РСЗО HIMARS. Уточняется, что рядом с местом попадания снаряда находится гимназия и школа.

https://ria.ru/20230529/obstrely-1874756592.html

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, происшествия