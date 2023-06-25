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ВСУ нанесли удар по оживленному району Донецка, есть погибший и раненые - РИА Новости, 25.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:34 25.06.2023 (обновлено: 20:12 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/obstrel-1880345010.html
ВСУ нанесли удар по оживленному району Донецка, есть погибший и раненые
ВСУ нанесли удар по оживленному району Донецка, есть погибший и раненые - РИА Новости, 25.06.2023
ВСУ нанесли удар по оживленному району Донецка, есть погибший и раненые
Жертвой артиллерийского обстрела Донецка со стороны Украины стал 18-летний молодой человек, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T17:34
2023-06-25T20:12
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 июн — РИА Новости. Жертвой артиллерийского обстрела Донецка со стороны Украины стал 18-летний молодой человек, передает корреспондент РИА Новости. По словам мэра города Алексея Кулемзина, пострадали как минимум два мирных жителя.Удар пришелся по оживленному району города вблизи зданий торгового и бизнес-центра, а также ЗАГСа. &quot;Мы были в квартире, слышали все. Полетели стекла, грохот, крик. Кто-то кричал, я слышала на улице. Все стекла разбиты&quot;, — рассказала одна из очевидиц.По информации представительства ДНР в СЦКК, в 16:40 ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка ракету, предварительно, из РСЗО HIMARS. Уточняется, что рядом с местом попадания снаряда находится гимназия и школа.
https://ria.ru/20230529/obstrely-1874756592.html
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донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия
ВСУ нанесли удар по оживленному району Донецка, есть погибший и раненые

При артиллерийском обстреле ВСУ Киевского района Донецка погиб 18-летний молодой человек

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramКиевский район Донецка после обстрела
Киевский район Донецка после обстрела - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Киевский район Донецка после обстрела
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 июн — РИА Новости. Жертвой артиллерийского обстрела Донецка со стороны Украины стал 18-летний молодой человек, передает корреспондент РИА Новости.
По словам мэра города Алексея Кулемзина, пострадали как минимум два мирных жителя.
Удар пришелся по оживленному району города вблизи зданий торгового и бизнес-центра, а также ЗАГСа.
«

"Мы были в квартире, слышали все. Полетели стекла, грохот, крик. Кто-то кричал, я слышала на улице. Все стекла разбиты", — рассказала одна из очевидиц.

По информации представительства ДНР в СЦКК, в 16:40 ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка ракету, предварительно, из РСЗО HIMARS. Уточняется, что рядом с местом попадания снаряда находится гимназия и школа.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествия
 
 
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