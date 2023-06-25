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ВСУ нанесли удар по оживленному району Донецка, есть погибший и раненые
ВСУ нанесли удар по оживленному району Донецка, есть погибший и раненые - РИА Новости, 25.06.2023
ВСУ нанесли удар по оживленному району Донецка, есть погибший и раненые
Жертвой артиллерийского обстрела Донецка со стороны Украины стал 18-летний молодой человек, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T17:34
2023-06-25T17:34
2023-06-25T20:12
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 июн — РИА Новости. Жертвой артиллерийского обстрела Донецка со стороны Украины стал 18-летний молодой человек, передает корреспондент РИА Новости. По словам мэра города Алексея Кулемзина, пострадали как минимум два мирных жителя.Удар пришелся по оживленному району города вблизи зданий торгового и бизнес-центра, а также ЗАГСа. "Мы были в квартире, слышали все. Полетели стекла, грохот, крик. Кто-то кричал, я слышала на улице. Все стекла разбиты", — рассказала одна из очевидиц.По информации представительства ДНР в СЦКК, в 16:40 ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка ракету, предварительно, из РСЗО HIMARS. Уточняется, что рядом с местом попадания снаряда находится гимназия и школа.
https://ria.ru/20230529/obstrely-1874756592.html
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донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия
ВСУ нанесли удар по оживленному району Донецка, есть погибший и раненые
При артиллерийском обстреле ВСУ Киевского района Донецка погиб 18-летний молодой человек