https://ria.ru/20230625/obstrel-1880340324.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 25.06.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска за более, чем два часа обстреляли Горловку и Донецк выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T17:03

2023-06-25T17:03

2023-06-25T17:03

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска за более, чем два часа обстреляли Горловку и Донецк выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в телеграм-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 14.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 16.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 14.05 мск украинские войска выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230624/obstrel-1880259003.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия