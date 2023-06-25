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ВСУ выпустили 75 снарядов и мин по Херсонской области
ВСУ выпустили 75 снарядов и мин по Херсонской области - РИА Новости, 25.06.2023
ВСУ выпустили 75 снарядов и мин по Херсонской области
Украинские войска выпустили за минувшие сутки по левобережной части Херсонской области 75 снарядов и мин, сообщает в телеграм-канале пресс-служба Новокаховского РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T10:12
2023-06-25T10:12
2023-06-25T10:12
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили за минувшие сутки по левобережной части Херсонской области 75 снарядов и мин, сообщает в телеграм-канале пресс-служба Новокаховского городского округа. "За 24 июня по Херсонщине укронацисты выпустили 75 снарядов и мин", - говорится в сообщении. Под удар ствольной артиллерии попала гражданская инфраструктура населенных пунктов: Алешки, Крынки, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Таврийск. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230623/kakhovka-1879935896.html
херсонская область
новая каховка
каховка
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия, Каховка
ВСУ выпустили 75 снарядов и мин по Херсонской области
Украинские войска выпустили по левобережной части Херсонской области 75 снарядов и мин