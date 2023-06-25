https://ria.ru/20230625/obstrel-1880290419.html

ВСУ выпустили 75 снарядов и мин по Херсонской области

ВСУ выпустили 75 снарядов и мин по Херсонской области - РИА Новости, 25.06.2023

ВСУ выпустили 75 снарядов и мин по Херсонской области

Украинские войска выпустили за минувшие сутки по левобережной части Херсонской области 75 снарядов и мин, сообщает в телеграм-канале пресс-служба Новокаховского РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T10:12

2023-06-25T10:12

2023-06-25T10:12

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

происшествия

каховка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964449_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_732545940266aa4ed96b22dcddf9e208.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили за минувшие сутки по левобережной части Херсонской области 75 снарядов и мин, сообщает в телеграм-канале пресс-служба Новокаховского городского округа. "За 24 июня по Херсонщине укронацисты выпустили 75 снарядов и мин", - говорится в сообщении. Под удар ствольной артиллерии попала гражданская инфраструктура населенных пунктов: Алешки, Крынки, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Таврийск. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230623/kakhovka-1879935896.html

херсонская область

новая каховка

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , новая каховка, происшествия, каховка