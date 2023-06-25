https://ria.ru/20230625/obstrel-1880282923.html

Украинские войска выпустили 15 ракет по Горловке

Украинские войска выпустили 15 ракет по Горловке - РИА Новости, 25.06.2023

Украинские войска выпустили 15 ракет по Горловке

Украинские войска обстреляли Горловку из реактивных систем залпового огня, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T09:24

2023-06-25T09:24

2023-06-25T10:08

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку из реактивных систем залпового огня, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По информации ведомства, это произошло в 08:45. Огонь по Никитовскому району велся со стороны Нелеповки."Выпущено 15 ракет из РСЗО", — говорится в публикации.Тип РСЗО в представительстве не уточнили. Последствия обстрела пока неизвестны.Кроме того, утром украинские войска дважды открывали огонь по Донецку — в 06:30 они выпустили по по Киевскому району пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, а в 06:50 — еще шесть таких же снарядов по Петровскому району.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.

https://ria.ru/20230623/kakhovka-1879935896.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, донецк, происшествия