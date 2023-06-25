https://ria.ru/20230625/myatezh-1880326903.html

Москалькова прокомментировала попытку мятежа "Вагнера"

Москалькова прокомментировала попытку мятежа "Вагнера" - РИА Новости, 25.06.2023

Москалькова прокомментировала попытку мятежа "Вагнера"

Мятеж ЧВК "Вагнер", поддержка народа и братская помощь президента Белоруссии Александра Лукашенко - это урок, который еще раз показал, что Россия непобедима,... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T15:02

2023-06-25T15:02

2023-06-25T15:02

россия

белоруссия

ростов-на-дону

татьяна москалькова

евгений пригожин

александр лукашенко

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мятеж ЧВК "Вагнер", поддержка народа и братская помощь президента Белоруссии Александра Лукашенко - это урок, который еще раз показал, что Россия непобедима, когда она едина, заявила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Вчера и сегодня - особые дни. Поддержка народа и братская помощь президента Белоруссии, консолидированная с руководством страны, отвели нас от черты, за которой русские снова могли пролить кровь соотечественников. Это - урок. Урок, который еще раз показал, что Россия непобедима, когда она едина", - написала Москалькова. Она добавила, что народ России достоин своей великой истории и прекрасного будущего. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

россия

белоруссия

ростов-на-дону

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россия, белоруссия, ростов-на-дону, татьяна москалькова, евгений пригожин, александр лукашенко, попытка вооруженного мятежа