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Москалькова прокомментировала попытку мятежа "Вагнера" - РИА Новости, 25.06.2023
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15:02 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/myatezh-1880326903.html
Москалькова прокомментировала попытку мятежа "Вагнера"
Москалькова прокомментировала попытку мятежа "Вагнера" - РИА Новости, 25.06.2023
Москалькова прокомментировала попытку мятежа "Вагнера"
Мятеж ЧВК "Вагнер", поддержка народа и братская помощь президента Белоруссии Александра Лукашенко - это урок, который еще раз показал, что Россия непобедима,... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T15:02
2023-06-25T15:02
россия
белоруссия
ростов-на-дону
татьяна москалькова
евгений пригожин
александр лукашенко
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мятеж ЧВК "Вагнер", поддержка народа и братская помощь президента Белоруссии Александра Лукашенко - это урок, который еще раз показал, что Россия непобедима, когда она едина, заявила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Вчера и сегодня - особые дни. Поддержка народа и братская помощь президента Белоруссии, консолидированная с руководством страны, отвели нас от черты, за которой русские снова могли пролить кровь соотечественников. Это - урок. Урок, который еще раз показал, что Россия непобедима, когда она едина", - написала Москалькова. Она добавила, что народ России достоин своей великой истории и прекрасного будущего. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
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россия, белоруссия, ростов-на-дону, татьяна москалькова, евгений пригожин, александр лукашенко, попытка вооруженного мятежа
Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Татьяна Москалькова, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Попытка вооруженного мятежа
Москалькова прокомментировала попытку мятежа "Вагнера"

Омбудсмен Москалькова назвала мятеж уроком, который еще раз показал, что Россия непобедима

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мятеж ЧВК "Вагнер", поддержка народа и братская помощь президента Белоруссии Александра Лукашенко - это урок, который еще раз показал, что Россия непобедима, когда она едина, заявила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«
"Вчера и сегодня - особые дни. Поддержка народа и братская помощь президента Белоруссии, консолидированная с руководством страны, отвели нас от черты, за которой русские снова могли пролить кровь соотечественников. Это - урок. Урок, который еще раз показал, что Россия непобедима, когда она едина", - написала Москалькова.
Боец ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
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Вчера, 01:05
Она добавила, что народ России достоин своей великой истории и прекрасного будущего.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
24 июня, 11:36
 
РоссияБелоруссияРостов-на-ДонуТатьяна МоскальковаЕвгений ПригожинАлександр ЛукашенкоПопытка вооруженного мятежа
 
 
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