https://ria.ru/20230625/myatezh-1880306894.html

Вучич увидел иностранное участие в попытке мятежа "Вагнера"

Вучич увидел иностранное участие в попытке мятежа "Вагнера" - РИА Новости, 25.06.2023

Вучич увидел иностранное участие в попытке мятежа "Вагнера"

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink заявил, что счел несомненным иностранное участие и поддержку попытки мятежа группы "Вагнер". РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T12:30

2023-06-25T12:30

2023-06-25T12:30

в мире

россия

сербия

белоруссия

александр вучич

евгений пригожин

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink заявил, что счел несомненным иностранное участие и поддержку попытки мятежа группы "Вагнер". "Не хочу говорить, кто участвовал в этом извне, но даже не сомневайтесь, не должно быть никаких сомнений… У нас иностранные службы всегда замешаны в бесчисленном числе вещей", - отметил сербский лидер. "А в России они знали точно и выбрали тему, заявили – у нас есть коррумпированные люди на некоторых постах, что частично верно - мало кто сказал бы, что это не так. Но разве это причина напасть на свою страну и ударить ее ножом в спину в самый тяжелый момент? Конечно, нет, но вы это сделали, потому что вам помогали многие извне, у кого были большие ожидания", - полагает Вучич. По его мнению, президент России Владимир Путин своим "решительным заявлением и твердой позицией" "все это лично остановил, иначе никто бы не смог остановить". При этом Вучич отметил и вклад в разрешение ситуации президента Белоруссии Александра Лукашенко. Ранее Вучич сообщил, что Сербия "как серьезное государство" не поддерживает попытку мятежа группы "Вагнер" в России, как не поддержала путч в Турции и "в любом другом государстве". В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/myatezh-1880303039.html

https://ria.ru/20230624/myatezh-1880260302.html

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сербия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сербия, белоруссия, александр вучич, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)