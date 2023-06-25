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Вучич увидел иностранное участие в попытке мятежа "Вагнера" - РИА Новости, 25.06.2023
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12:30 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/myatezh-1880306894.html
Вучич увидел иностранное участие в попытке мятежа "Вагнера"
Вучич увидел иностранное участие в попытке мятежа "Вагнера" - РИА Новости, 25.06.2023
Вучич увидел иностранное участие в попытке мятежа "Вагнера"
Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink заявил, что счел несомненным иностранное участие и поддержку попытки мятежа группы "Вагнер". РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T12:30
2023-06-25T12:30
в мире
россия
сербия
белоруссия
александр вучич
евгений пригожин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink заявил, что счел несомненным иностранное участие и поддержку попытки мятежа группы "Вагнер". "Не хочу говорить, кто участвовал в этом извне, но даже не сомневайтесь, не должно быть никаких сомнений… У нас иностранные службы всегда замешаны в бесчисленном числе вещей", - отметил сербский лидер. "А в России они знали точно и выбрали тему, заявили – у нас есть коррумпированные люди на некоторых постах, что частично верно - мало кто сказал бы, что это не так. Но разве это причина напасть на свою страну и ударить ее ножом в спину в самый тяжелый момент? Конечно, нет, но вы это сделали, потому что вам помогали многие извне, у кого были большие ожидания", - полагает Вучич. По его мнению, президент России Владимир Путин своим "решительным заявлением и твердой позицией" "все это лично остановил, иначе никто бы не смог остановить". При этом Вучич отметил и вклад в разрешение ситуации президента Белоруссии Александра Лукашенко. Ранее Вучич сообщил, что Сербия "как серьезное государство" не поддерживает попытку мятежа группы "Вагнер" в России, как не поддержала путч в Турции и "в любом другом государстве". В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/myatezh-1880303039.html
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в мире, россия, сербия, белоруссия, александр вучич, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Сербия, Белоруссия, Александр Вучич, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Вучич увидел иностранное участие в попытке мятежа "Вагнера"

Вучич заявил, что считает иностранное участие в попытке мятежа "Вагнера" несомненным

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink заявил, что счел несомненным иностранное участие и поддержку попытки мятежа группы "Вагнер".
"Не хочу говорить, кто участвовал в этом извне, но даже не сомневайтесь, не должно быть никаких сомнений… У нас иностранные службы всегда замешаны в бесчисленном числе вещей", - отметил сербский лидер.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Сербия никогда не поддержит мятеж в России и любой стране, заявил Вучич
Вчера, 11:37
"А в России они знали точно и выбрали тему, заявили – у нас есть коррумпированные люди на некоторых постах, что частично верно - мало кто сказал бы, что это не так. Но разве это причина напасть на свою страну и ударить ее ножом в спину в самый тяжелый момент? Конечно, нет, но вы это сделали, потому что вам помогали многие извне, у кого были большие ожидания", - полагает Вучич.
По его мнению, президент России Владимир Путин своим "решительным заявлением и твердой позицией" "все это лично остановил, иначе никто бы не смог остановить". При этом Вучич отметил и вклад в разрешение ситуации президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее Вучич сообщил, что Сербия "как серьезное государство" не поддерживает попытку мятежа группы "Вагнер" в России, как не поддержала путч в Турции и "в любом другом государстве".
Боец ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Президент Венесуэлы осудил иррациональную угрозу мятежа ЧВК "Вагнер"
24 июня, 22:38
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
WP: в США узнали о подготовке Пригожиным мятежа две недели назад
Вчера, 12:03
 
В миреРоссияСербияБелоруссияАлександр ВучичЕвгений ПригожинВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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