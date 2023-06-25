Вучич увидел иностранное участие в попытке мятежа "Вагнера"
Вучич заявил, что считает иностранное участие в попытке мятежа "Вагнера" несомненным
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink заявил, что счел несомненным иностранное участие и поддержку попытки мятежа группы "Вагнер".
"Не хочу говорить, кто участвовал в этом извне, но даже не сомневайтесь, не должно быть никаких сомнений… У нас иностранные службы всегда замешаны в бесчисленном числе вещей", - отметил сербский лидер.
"А в России они знали точно и выбрали тему, заявили – у нас есть коррумпированные люди на некоторых постах, что частично верно - мало кто сказал бы, что это не так. Но разве это причина напасть на свою страну и ударить ее ножом в спину в самый тяжелый момент? Конечно, нет, но вы это сделали, потому что вам помогали многие извне, у кого были большие ожидания", - полагает Вучич.
По его мнению, президент России Владимир Путин своим "решительным заявлением и твердой позицией" "все это лично остановил, иначе никто бы не смог остановить". При этом Вучич отметил и вклад в разрешение ситуации президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее Вучич сообщил, что Сербия "как серьезное государство" не поддерживает попытку мятежа группы "Вагнер" в России, как не поддержала путч в Турции и "в любом другом государстве".
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.