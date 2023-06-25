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WP: в США узнали о подготовке Пригожиным мятежа две недели назад - РИА Новости, 25.06.2023
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12:03 25.06.2023 (обновлено: 20:10 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/myatezh-1880304802.html
WP: в США узнали о подготовке Пригожиным мятежа две недели назад
WP: в США узнали о подготовке Пригожиным мятежа две недели назад - РИА Новости, 25.06.2023
WP: в США узнали о подготовке Пригожиным мятежа две недели назад
Разведывательные агентства США еще в середине июня предупредили Белый дом, что Евгений Пригожин готовит мятеж, написала газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T12:03
2023-06-25T20:10
в мире
россия
сша
евгений пригожин
владимир путин
александр лукашенко
министерство обороны сша
белоруссия
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Разведывательные агентства США еще в середине июня предупредили Белый дом, что Евгений Пригожин готовит мятеж, написала газета Washington Post со ссылкой на чиновников.По словам источников издания, разведка получила "достаточно сигналов", свидетельствующих о подготовке мятежа. Но точные планы Пригожина и конкретные сроки не были ей известны. В течение последних двух недель агентства информировали о развитии событий Белый дом, Госдепартамент, Пентагон и конгресс.Газета New York Times, со своей стороны, добавляет, что американские чиновники решили не публиковать эти данные, поскольку опасались, что Москва обвинит их в организации госпереворота. Помимо этого, отмечает издание, они не хотели помогать российским властям.В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело прекратят. Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил Песков.
https://ria.ru/20230625/indiya-1880281261.html
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россия
сша
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в мире, россия, сша, евгений пригожин, владимир путин, александр лукашенко, министерство обороны сша, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, США, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Министерство обороны США, Белоруссия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа
WP: в США узнали о подготовке Пригожиным мятежа две недели назад

WP: разведка США 14 дней назад узнала о подготовке Пригожиным мятежа и сказала Белому дому

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкОснователь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Елена Копылова
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Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Разведывательные агентства США еще в середине июня предупредили Белый дом, что Евгений Пригожин готовит мятеж, написала газета Washington Post со ссылкой на чиновников.
По словам источников издания, разведка получила "достаточно сигналов", свидетельствующих о подготовке мятежа. Но точные планы Пригожина и конкретные сроки не были ей известны. В течение последних двух недель агентства информировали о развитии событий Белый дом, Госдепартамент, Пентагон и конгресс.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Премьер Индии был проинформирован о ситуации с ЧВК "Вагнер", пишут СМИ
Вчера, 09:04
Газета New York Times, со своей стороны, добавляет, что американские чиновники решили не публиковать эти данные, поскольку опасались, что Москва обвинит их в организации госпереворота. Помимо этого, отмечает издание, они не хотели помогать российским властям.
В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело прекратят. Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил Песков.
Боец ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Кремль: участвовавших в мятеже бойцов "Вагнера" не будут преследовать
24 июня, 23:45
 
В миреРоссияСШАЕвгений ПригожинВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоМинистерство обороны СШАБелоруссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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