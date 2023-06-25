https://ria.ru/20230625/myatezh-1880304802.html

WP: в США узнали о подготовке Пригожиным мятежа две недели назад

WP: в США узнали о подготовке Пригожиным мятежа две недели назад - РИА Новости, 25.06.2023

WP: в США узнали о подготовке Пригожиным мятежа две недели назад

Разведывательные агентства США еще в середине июня предупредили Белый дом, что Евгений Пригожин готовит мятеж, написала газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T12:03

2023-06-25T12:03

2023-06-25T20:10

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Разведывательные агентства США еще в середине июня предупредили Белый дом, что Евгений Пригожин готовит мятеж, написала газета Washington Post со ссылкой на чиновников.По словам источников издания, разведка получила "достаточно сигналов", свидетельствующих о подготовке мятежа. Но точные планы Пригожина и конкретные сроки не были ей известны. В течение последних двух недель агентства информировали о развитии событий Белый дом, Госдепартамент, Пентагон и конгресс.Газета New York Times, со своей стороны, добавляет, что американские чиновники решили не публиковать эти данные, поскольку опасались, что Москва обвинит их в организации госпереворота. Помимо этого, отмечает издание, они не хотели помогать российским властям.В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело прекратят. Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил Песков.

https://ria.ru/20230625/indiya-1880281261.html

https://ria.ru/20230624/myatezh-1880267067.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, евгений пригожин, владимир путин, александр лукашенко, министерство обороны сша, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа