WP: в США узнали о подготовке Пригожиным мятежа две недели назад
WP: разведка США 14 дней назад узнала о подготовке Пригожиным мятежа и сказала Белому дому
© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкОснователь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Разведывательные агентства США еще в середине июня предупредили Белый дом, что Евгений Пригожин готовит мятеж, написала газета Washington Post со ссылкой на чиновников.
По словам источников издания, разведка получила "достаточно сигналов", свидетельствующих о подготовке мятежа. Но точные планы Пригожина и конкретные сроки не были ей известны. В течение последних двух недель агентства информировали о развитии событий Белый дом, Госдепартамент, Пентагон и конгресс.
Газета New York Times, со своей стороны, добавляет, что американские чиновники решили не публиковать эти данные, поскольку опасались, что Москва обвинит их в организации госпереворота. Помимо этого, отмечает издание, они не хотели помогать российским властям.
В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело прекратят. Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил Песков.