https://ria.ru/20230625/most-1880352932.html
В Запорожской области сообщили о повреждении автомобильного моста
В Запорожской области сообщили о повреждении автомобильного моста - РИА Новости, 25.06.2023
В Запорожской области сообщили о повреждении автомобильного моста
Автомобильный мост повреждён в районе города Днепрорудное в Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель силовых структур . РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T19:13
2023-06-25T19:13
2023-06-25T19:13
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ , 25 июн - РИА Новости. Автомобильный мост повреждён в районе города Днепрорудное в Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель силовых структур . "Одна из опор автомобильного моста повреждена в районе города Днепрорудное. В настоящее время профильными структурами ведётся работа по установлению подробностей инцидента", - сказал собеседник агентства. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области сообщили о повреждении автомобильного моста
Представитель силовиков сообщил о повреждении опоры моста в районе города Днепрорудное