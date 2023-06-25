https://ria.ru/20230625/most-1880352932.html

В Запорожской области сообщили о повреждении автомобильного моста

В Запорожской области сообщили о повреждении автомобильного моста - РИА Новости, 25.06.2023

В Запорожской области сообщили о повреждении автомобильного моста

Автомобильный мост повреждён в районе города Днепрорудное в Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель силовых структур . РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T19:13

2023-06-25T19:13

2023-06-25T19:13

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_82645c3665aabd70413b1450829a63d9.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ , 25 июн - РИА Новости. Автомобильный мост повреждён в районе города Днепрорудное в Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель силовых структур . "Одна из опор автомобильного моста повреждена в районе города Днепрорудное. В настоящее время профильными структурами ведётся работа по установлению подробностей инцидента", - сказал собеседник агентства. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, запорожская область, вооруженные силы украины