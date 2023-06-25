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В Запорожской области сообщили о повреждении автомобильного моста - РИА Новости, 25.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:13 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/most-1880352932.html
В Запорожской области сообщили о повреждении автомобильного моста
В Запорожской области сообщили о повреждении автомобильного моста - РИА Новости, 25.06.2023
В Запорожской области сообщили о повреждении автомобильного моста
Автомобильный мост повреждён в районе города Днепрорудное в Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель силовых структур . РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T19:13
2023-06-25T19:13
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ , 25 июн - РИА Новости. Автомобильный мост повреждён в районе города Днепрорудное в Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель силовых структур . "Одна из опор автомобильного моста повреждена в районе города Днепрорудное. В настоящее время профильными структурами ведётся работа по установлению подробностей инцидента", - сказал собеседник агентства. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
запорожская область
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происшествия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области сообщили о повреждении автомобильного моста

Представитель силовиков сообщил о повреждении опоры моста в районе города Днепрорудное

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МЕЛИТОПОЛЬ , 25 июн - РИА Новости. Автомобильный мост повреждён в районе города Днепрорудное в Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель силовых структур .
«
"Одна из опор автомобильного моста повреждена в районе города Днепрорудное. В настоящее время профильными структурами ведётся работа по установлению подробностей инцидента", - сказал собеседник агентства.
Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:57
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.06.2023 Посмотреть
 
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