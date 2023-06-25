https://ria.ru/20230625/most-1880306108.html

Началось восстановление Чонгарского моста между Крымом и Херсонской области

Началось восстановление Чонгарского моста между Крымом и Херсонской области - РИА Новости, 25.06.2023

Началось восстановление Чонгарского моста между Крымом и Херсонской области

Строители приступили к восстановлению Чонгарского моста на границе Крыма и Херсонской области, поврежденного ранее ракетной атакой ВСУ, движение восстановят в... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T12:23

2023-06-25T12:23

2023-06-25T12:29

специальная военная операция на украине

общество

вооруженные силы украины

херсонская область

владимир сальдо

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Строители приступили к восстановлению Чонгарского моста на границе Крыма и Херсонской области, поврежденного ранее ракетной атакой ВСУ, движение восстановят в скором времени, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Наши мостостроители ударными темпами ремонтируют мост возле Чонгара, поврежденный ракетой киевских террористов 22 июня. Как строитель, могу сказать, что работают настоящие профессионалы: вместо перебитой уже установлена новая несущая балка", - написал Сальдо.По его словам, проезд по мосту будет восстановлен в скором времени.Утром в четверг украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом - в частности, по Чонгарскому мосту, заявили Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщение между регионами продолжается - временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту. По предварительным данным, при ударе использовались ракеты Storm Shadow.

https://ria.ru/20230623/most-1880073974.html

херсонская область

республика крым

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Ольга Фомченкова

общество, вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо, республика крым