https://ria.ru/20230625/most-1880306108.html
Началось восстановление Чонгарского моста между Крымом и Херсонской области
Началось восстановление Чонгарского моста между Крымом и Херсонской области - РИА Новости, 25.06.2023
Началось восстановление Чонгарского моста между Крымом и Херсонской области
Строители приступили к восстановлению Чонгарского моста на границе Крыма и Херсонской области, поврежденного ранее ракетной атакой ВСУ, движение восстановят в... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T12:23
2023-06-25T12:23
2023-06-25T12:29
специальная военная операция на украине
общество
вооруженные силы украины
херсонская область
владимир сальдо
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Строители приступили к восстановлению Чонгарского моста на границе Крыма и Херсонской области, поврежденного ранее ракетной атакой ВСУ, движение восстановят в скором времени, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Наши мостостроители ударными темпами ремонтируют мост возле Чонгара, поврежденный ракетой киевских террористов 22 июня. Как строитель, могу сказать, что работают настоящие профессионалы: вместо перебитой уже установлена новая несущая балка", - написал Сальдо.По его словам, проезд по мосту будет восстановлен в скором времени.Утром в четверг украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом - в частности, по Чонгарскому мосту, заявили Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщение между регионами продолжается - временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту. По предварительным данным, при ударе использовались ракеты Storm Shadow.
https://ria.ru/20230623/most-1880073974.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Общество, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Владимир Сальдо, Республика Крым
Началось восстановление Чонгарского моста между Крымом и Херсонской области
Сальдо: началось восстановление Чонгарского моста, поврежденного ракетной атакой ВСУ