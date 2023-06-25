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Началось восстановление Чонгарского моста между Крымом и Херсонской области - РИА Новости, 25.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:23 25.06.2023 (обновлено: 12:29 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/most-1880306108.html
Началось восстановление Чонгарского моста между Крымом и Херсонской области
Началось восстановление Чонгарского моста между Крымом и Херсонской области - РИА Новости, 25.06.2023
Началось восстановление Чонгарского моста между Крымом и Херсонской области
Строители приступили к восстановлению Чонгарского моста на границе Крыма и Херсонской области, поврежденного ранее ракетной атакой ВСУ, движение восстановят в... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T12:23
2023-06-25T12:29
специальная военная операция на украине
общество
вооруженные силы украины
херсонская область
владимир сальдо
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Строители приступили к восстановлению Чонгарского моста на границе Крыма и Херсонской области, поврежденного ранее ракетной атакой ВСУ, движение восстановят в скором времени, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.&quot;Наши мостостроители ударными темпами ремонтируют мост возле Чонгара, поврежденный ракетой киевских террористов 22 июня. Как строитель, могу сказать, что работают настоящие профессионалы: вместо перебитой уже установлена новая несущая балка&quot;, - написал Сальдо.По его словам, проезд по мосту будет восстановлен в скором времени.Утром в четверг украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом - в частности, по Чонгарскому мосту, заявили Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщение между регионами продолжается - временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту. По предварительным данным, при ударе использовались ракеты Storm Shadow.
https://ria.ru/20230623/most-1880073974.html
херсонская область
республика крым
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общество, вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Общество, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Владимир Сальдо, Республика Крым
Началось восстановление Чонгарского моста между Крымом и Херсонской области

Сальдо: началось восстановление Чонгарского моста, поврежденного ракетной атакой ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ на поврежденной дороге на Чонгарском мосту. Кадр видео
Сотрудник Следственного комитета РФ на поврежденной дороге на Чонгарском мосту. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости
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Сотрудник Следственного комитета РФ на поврежденной дороге на Чонгарском мосту. Кадр видео. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Строители приступили к восстановлению Чонгарского моста на границе Крыма и Херсонской области, поврежденного ранее ракетной атакой ВСУ, движение восстановят в скором времени, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«

"Наши мостостроители ударными темпами ремонтируют мост возле Чонгара, поврежденный ракетой киевских террористов 22 июня. Как строитель, могу сказать, что работают настоящие профессионалы: вместо перебитой уже установлена новая несущая балка", - написал Сальдо.

По его словам, проезд по мосту будет восстановлен в скором времени.
Утром в четверг украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом - в частности, по Чонгарскому мосту, заявили Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщение между регионами продолжается - временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту. По предварительным данным, при ударе использовались ракеты Storm Shadow.
Сотрудник Следственного комитета России на поврежденной дороге на Чонгарском мосту. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Чонгарский мост пострадал намного сильнее, чем предполагали, заявил Сальдо
23 июня, 18:15
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВладимир СальдоРеспублика Крым
 
 
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