https://ria.ru/20230625/moldaviya-1880312205.html
Молдавия может стать важным транзитным газовым коридором, считает Минэнерго
Молдавия может стать важным транзитным газовым коридором, считает Минэнерго - РИА Новости, 25.06.2023
Молдавия может стать важным транзитным газовым коридором, считает Минэнерго
Молдавия получит доступ к новому маршруту транспортировки природного газа на территорию Украины, что позволит республике стать важным транзитным коридором в... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T13:24
2023-06-25T13:24
2023-06-25T19:54
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КИШИНЕВ, 25 июн — РИА Новости. Молдавия получит доступ к новому маршруту транспортировки природного газа на территорию Украины, что позволит республике стать важным транзитным коридором в Европе, сообщила пресс-служба Министерства энергетики страны. "Для Молдавии будет доступен еще один маршрут транспортировки природного газа. Следуя нашим обращениям к властям Украины, регулирующий орган в сфере энергетики начал процедуру утверждения входного тарифа на пункте присоединения Алексеевка, на направлении из Молдавии на Украину. Благодаря этому маршруту наша страна имеет возможность стать важным транзитным коридором", — говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в Facebook*.Как пояснили в ведомстве, ввод в эксплуатацию нового маршрута открывает возможности и для международных трейдеров. Они смогут извлечь выгоду из маршрутов с юга — Азербайджана, Турции, Греции, Болгарии — к подземным хранилищам природного газа на Украине. В министерстве уверены, что это позволит Молдавии внести свой вклад в повышение энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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молдавия, украина, европа, в мире
Молдавия, Украина, Европа, В мире
Молдавия может стать важным транзитным газовым коридором, считает Минэнерго
Минэнерго Молдавии: страна может стать важным коридором для транзита природного газа