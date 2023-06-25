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Актриса "Ленкома" Алена Митрошина попала в ДТП с электросамокатом - РИА Новости, 25.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:33 25.06.2023 (обновлено: 20:46 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/mitroshina-1880344811.html
Актриса "Ленкома" Алена Митрошина попала в ДТП с электросамокатом
Актриса "Ленкома" Алена Митрошина попала в ДТП с электросамокатом - РИА Новости, 25.06.2023
Актриса "Ленкома" Алена Митрошина попала в ДТП с электросамокатом
Актриса театра "Ленком" Алёна Митрошина, исполняющая, в числе прочих, роль Кончитты в постановке "Юнона и Авось", получила множественные переломы челюсти, в... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T17:33
2023-06-25T20:46
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ленком
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Актриса театра "Ленком" Алёна Митрошина, исполняющая, в числе прочих, роль Кончитты в постановке "Юнона и Авось", получила множественные переломы челюсти, в связи с этим выбудет из репертуара театра на два-три месяца, сообщил РИА Новости его директор Марк Варшавер. Ранее ряд телеграм-каналов сообщали, что Митрошина пострадала от наезда несовершеннолетнего юноши на электросамокате в Москве. "К сожалению, так (пострадала от наезда самокатчика - ред.). (Митрошина - ред.) чувствует себя не очень. Операции пока не было, будет в понедельник", - сказал собеседник агентства. Варшавер также отметил, что артистка "выбудет из репертуара театра" на два-три месяца. "У нас же по два-три состава в каждом спектакле, в этом проблемы нет. Есть проблема в человеческом факторе. Конкретно её жалко, потому что она талантливая, способная девочка и очень жаль, что она выбудет на какой-то срок из репертуарной политики театра. Я думаю, это может быть до двух-трех месяцев, до нового сезона", - подчеркнул директор "Ленкома".
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москва, марк варшавер, ленком, происшествия, новости культуры
Москва, Марк Варшавер, Ленком, Происшествия, Культура, Новости культуры
Актриса "Ленкома" Алена Митрошина попала в ДТП с электросамокатом

Актриса "Ленкома" Алена Митрошина получила переломы челюсти при наезде на электросамокате

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Алена Митрошина
Актриса Алена Митрошина - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Алена Митрошина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Актриса театра "Ленком" Алёна Митрошина, исполняющая, в числе прочих, роль Кончитты в постановке "Юнона и Авось", получила множественные переломы челюсти, в связи с этим выбудет из репертуара театра на два-три месяца, сообщил РИА Новости его директор Марк Варшавер.
Ранее ряд телеграм-каналов сообщали, что Митрошина пострадала от наезда несовершеннолетнего юноши на электросамокате в Москве.
"К сожалению, так (пострадала от наезда самокатчика - ред.). (Митрошина - ред.) чувствует себя не очень. Операции пока не было, будет в понедельник", - сказал собеседник агентства.
Варшавер также отметил, что артистка "выбудет из репертуара театра" на два-три месяца.
"У нас же по два-три состава в каждом спектакле, в этом проблемы нет. Есть проблема в человеческом факторе. Конкретно её жалко, потому что она талантливая, способная девочка и очень жаль, что она выбудет на какой-то срок из репертуарной политики театра. Я думаю, это может быть до двух-трех месяцев, до нового сезона", - подчеркнул директор "Ленкома".
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