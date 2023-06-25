https://ria.ru/20230625/mitroshina-1880344811.html

Актриса "Ленкома" Алена Митрошина попала в ДТП с электросамокатом

Актриса "Ленкома" Алена Митрошина попала в ДТП с электросамокатом - РИА Новости, 25.06.2023

Актриса "Ленкома" Алена Митрошина попала в ДТП с электросамокатом

Актриса театра "Ленком" Алёна Митрошина, исполняющая, в числе прочих, роль Кончитты в постановке "Юнона и Авось", получила множественные переломы челюсти, в... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T17:33

2023-06-25T17:33

2023-06-25T20:46

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Актриса театра "Ленком" Алёна Митрошина, исполняющая, в числе прочих, роль Кончитты в постановке "Юнона и Авось", получила множественные переломы челюсти, в связи с этим выбудет из репертуара театра на два-три месяца, сообщил РИА Новости его директор Марк Варшавер. Ранее ряд телеграм-каналов сообщали, что Митрошина пострадала от наезда несовершеннолетнего юноши на электросамокате в Москве. "К сожалению, так (пострадала от наезда самокатчика - ред.). (Митрошина - ред.) чувствует себя не очень. Операции пока не было, будет в понедельник", - сказал собеседник агентства. Варшавер также отметил, что артистка "выбудет из репертуара театра" на два-три месяца. "У нас же по два-три состава в каждом спектакле, в этом проблемы нет. Есть проблема в человеческом факторе. Конкретно её жалко, потому что она талантливая, способная девочка и очень жаль, что она выбудет на какой-то срок из репертуарной политики театра. Я думаю, это может быть до двух-трех месяцев, до нового сезона", - подчеркнул директор "Ленкома".

https://ria.ru/20230531/elektrosamokaty-1875221499.html

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