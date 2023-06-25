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Минцифры порекомендовало IT-компаниям дать сотрудникам выходной 26 июня - РИА Новости, 26.06.2023
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19:44 25.06.2023 (обновлено: 00:28 26.06.2023)
https://ria.ru/20230625/mintsifry-1880355169.html
Минцифры порекомендовало IT-компаниям дать сотрудникам выходной 26 июня
Минцифры порекомендовало IT-компаниям дать сотрудникам выходной 26 июня - РИА Новости, 26.06.2023
Минцифры порекомендовало IT-компаниям дать сотрудникам выходной 26 июня
Даже непрерывно действующим IT-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые накануне оказались в эпицентре событий, предоставить в... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-25T19:44
2023-06-26T00:28
россия
белоруссия
москва
владимир путин
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр лукашенко
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Даже непрерывно действующим IT-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые накануне оказались в эпицентре событий, предоставить в понедельник выходной некоторым сотрудникам, говорится в сообщении Минцифры. "Суббота была очень эмоциональным и напряженным днем. Поэтому рекомендуем даже непрерывно действующим IT-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые были вчера в эпицентре событий, дать завтра выходной тем сотрудникам, которые не задействованы в выполнении критически важных функций", - отмечается на сайте министерства. В ведомстве пояснили, что его сотрудники также провели выходные на рабочем месте, поэтому в понедельник им предстоит отдохнуть. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону ЧВК "Вагнер" захватили штаб ЮВО. Это произошло вслед за заявлениями Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, но его слова опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что глава ЧВК уедет в Белоруссию, а уголовное дело против него прекратят. В Кремле подчеркнули, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230624/prdderzhka-1880213306.html
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россия, белоруссия, москва, владимир путин, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр лукашенко, общество, попытка вооруженного мятежа
Россия, Белоруссия, Москва, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Александр Лукашенко, Общество, Попытка вооруженного мятежа
Минцифры порекомендовало IT-компаниям дать сотрудникам выходной 26 июня

Минцифры порекомендовало СМИ, IT и телеком-компаниям дать сотрудникам выходной 26 июня

© iStock.com / PoikeМужчина печатает на ноутбуке
Мужчина печатает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© iStock.com / Poike
Мужчина печатает на ноутбуке. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Даже непрерывно действующим IT-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые накануне оказались в эпицентре событий, предоставить в понедельник выходной некоторым сотрудникам, говорится в сообщении Минцифры.
"Суббота была очень эмоциональным и напряженным днем. Поэтому рекомендуем даже непрерывно действующим IT-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые были вчера в эпицентре событий, дать завтра выходной тем сотрудникам, которые не задействованы в выполнении критически важных функций", - отмечается на сайте министерства.
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В ведомстве пояснили, что его сотрудники также провели выходные на рабочем месте, поэтому в понедельник им предстоит отдохнуть.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону ЧВК "Вагнер" захватили штаб ЮВО. Это произошло вслед за заявлениями Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, но его слова опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что глава ЧВК уедет в Белоруссию, а уголовное дело против него прекратят. В Кремле подчеркнули, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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РоссияБелоруссияМоскваВладимир ПутинЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр ЛукашенкоОбществоПопытка вооруженного мятежа
 
 
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