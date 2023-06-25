https://ria.ru/20230625/mintsifry-1880355169.html

Минцифры порекомендовало IT-компаниям дать сотрудникам выходной 26 июня

Минцифры порекомендовало IT-компаниям дать сотрудникам выходной 26 июня - РИА Новости, 26.06.2023

Минцифры порекомендовало IT-компаниям дать сотрудникам выходной 26 июня

Даже непрерывно действующим IT-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые накануне оказались в эпицентре событий, предоставить в... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-25T19:44

2023-06-25T19:44

2023-06-26T00:28

россия

белоруссия

москва

владимир путин

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр лукашенко

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Даже непрерывно действующим IT-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые накануне оказались в эпицентре событий, предоставить в понедельник выходной некоторым сотрудникам, говорится в сообщении Минцифры. "Суббота была очень эмоциональным и напряженным днем. Поэтому рекомендуем даже непрерывно действующим IT-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые были вчера в эпицентре событий, дать завтра выходной тем сотрудникам, которые не задействованы в выполнении критически важных функций", - отмечается на сайте министерства. В ведомстве пояснили, что его сотрудники также провели выходные на рабочем месте, поэтому в понедельник им предстоит отдохнуть. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону ЧВК "Вагнер" захватили штаб ЮВО. Это произошло вслед за заявлениями Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, но его слова опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что глава ЧВК уедет в Белоруссию, а уголовное дело против него прекратят. В Кремле подчеркнули, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230624/prdderzhka-1880213306.html

https://ria.ru/20230625/rabota-1880352770.html

россия

белоруссия

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россия, белоруссия, москва, владимир путин, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр лукашенко, общество, попытка вооруженного мятежа