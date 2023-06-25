https://ria.ru/20230625/mgu-1880312963.html

Понедельник в МГУ объявили нерабочим днем

Понедельник в МГУ объявили нерабочим днем - РИА Новости, 25.06.2023

Понедельник в МГУ объявили нерабочим днем

Понедельник в Московском государственном университете объявлен нерабочим днем, экзамены в рамках весенне-летней сессии и работа приемных комиссий будут... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T13:32

2023-06-25T13:32

2023-06-25T13:32

москва

виктор садовничий

сергей собянин

общество

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Понедельник в Московском государственном университете объявлен нерабочим днем, экзамены в рамках весенне-летней сессии и работа приемных комиссий будут дистанционными, следует из распоряжения ректора вуза Виктора Садовничего, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник 26 июня в Москве нерабочим днем. "Установить 26 июня 2023 года нерабочим днем с сохранением за работниками Московского университета заработной платы... Проводить мероприятия весенне-летней экзаменационной сессии 2022/2023 учебного года с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Осуществлять в дистанционном формате мероприятия в рамках приемной кампании (в том числе работу приемных комиссий, взаимодействие с абитуриентами, проведение вступительных испытаний)", - сказано в документе. Отмечается, что такие меры приняты для обеспечения безопасности и в связи с решением мэра Москвы объявить понедельник нерабочим днем. Согласно документу, работу в обычном режиме продолжат те сотрудники, деятельность которых критически важна для работы университета. Контролировать исполнение таких мер будет ректор МГУ Виктор Садовничий.

https://ria.ru/20230625/ege-1880290694.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, виктор садовничий, сергей собянин, общество, мгу имени м. в. ломоносова