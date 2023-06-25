В Орловской области сняли повышенные меры безопасности
Оперштаб Орловской области снял введенные ранее ограничения и повышенные меры безопасности
Сотрудник полиции. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Оперативный штаб Орловской области снял введенные ранее ограничения и повышенные меры безопасности, написал в телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков.
Ранее губернатор заявлял, что с 24 июня в Орловской области усилены меры безопасности, в том числе контроль въезда и выезда в регионе. Все силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.
"Штабом приняты решения о снятии введенных ограничений и повышенных мер безопасности. Ситуация в регионе находится на постоянном контроле правоохранительных органов", - написал губернатор в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что в регионе сохраняется спокойная и стабильная обстановка, она находится под полным контролем правоохранительных органов. Кроме того, вчера в образовательных учреждениях состоялись выпускные вечера, которые прошли без каких-либо инцидентов, благодаря ужесточенным мерам безопасности, которые были приняты. "Все службы региона продолжают работу в штатном режиме", - добавил Клычков.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.