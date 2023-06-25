https://ria.ru/20230625/mery-1880332052.html

В Орловской области сняли повышенные меры безопасности

В Орловской области сняли повышенные меры безопасности - РИА Новости, 25.06.2023

В Орловской области сняли повышенные меры безопасности

Оперативный штаб Орловской области снял введенные ранее ограничения и повышенные меры безопасности, написал в телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T15:50

2023-06-25T15:50

2023-06-25T15:50

россия

орловская область

андрей клычков

владимир путин

белоруссия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Оперативный штаб Орловской области снял введенные ранее ограничения и повышенные меры безопасности, написал в телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков. Ранее губернатор заявлял, что с 24 июня в Орловской области усилены меры безопасности, в том числе контроль въезда и выезда в регионе. Все силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. "Штабом приняты решения о снятии введенных ограничений и повышенных мер безопасности. Ситуация в регионе находится на постоянном контроле правоохранительных органов", - написал губернатор в своем телеграм-канале. Он уточнил, что в регионе сохраняется спокойная и стабильная обстановка, она находится под полным контролем правоохранительных органов. Кроме того, вчера в образовательных учреждениях состоялись выпускные вечера, которые прошли без каких-либо инцидентов, благодаря ужесточенным мерам безопасности, которые были приняты. "Все службы региона продолжают работу в штатном режиме", - добавил Клычков. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/dvizhenie-1880330773.html

https://ria.ru/20230625/dvizheniya-1880283203.html

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орловская область

белоруссия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, орловская область, андрей клычков, владимир путин, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа