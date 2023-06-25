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В Орловской области сняли повышенные меры безопасности - РИА Новости, 25.06.2023
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15:50 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/mery-1880332052.html
В Орловской области сняли повышенные меры безопасности
В Орловской области сняли повышенные меры безопасности - РИА Новости, 25.06.2023
В Орловской области сняли повышенные меры безопасности
Оперативный штаб Орловской области снял введенные ранее ограничения и повышенные меры безопасности, написал в телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T15:50
2023-06-25T15:50
россия
орловская область
андрей клычков
владимир путин
белоруссия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Оперативный штаб Орловской области снял введенные ранее ограничения и повышенные меры безопасности, написал в телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков. Ранее губернатор заявлял, что с 24 июня в Орловской области усилены меры безопасности, в том числе контроль въезда и выезда в регионе. Все силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. "Штабом приняты решения о снятии введенных ограничений и повышенных мер безопасности. Ситуация в регионе находится на постоянном контроле правоохранительных органов", - написал губернатор в своем телеграм-канале. Он уточнил, что в регионе сохраняется спокойная и стабильная обстановка, она находится под полным контролем правоохранительных органов. Кроме того, вчера в образовательных учреждениях состоялись выпускные вечера, которые прошли без каких-либо инцидентов, благодаря ужесточенным мерам безопасности, которые были приняты. "Все службы региона продолжают работу в штатном режиме", - добавил Клычков. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/dvizhenie-1880330773.html
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россия, орловская область, андрей клычков, владимир путин, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа
Россия, Орловская область, Андрей Клычков, Владимир Путин, Белоруссия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
В Орловской области сняли повышенные меры безопасности

Оперштаб Орловской области снял введенные ранее ограничения и повышенные меры безопасности

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Оперативный штаб Орловской области снял введенные ранее ограничения и повышенные меры безопасности, написал в телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков.
Ранее губернатор заявлял, что с 24 июня в Орловской области усилены меры безопасности, в том числе контроль въезда и выезда в регионе. Все силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.
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"Штабом приняты решения о снятии введенных ограничений и повышенных мер безопасности. Ситуация в регионе находится на постоянном контроле правоохранительных органов", - написал губернатор в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что в регионе сохраняется спокойная и стабильная обстановка, она находится под полным контролем правоохранительных органов. Кроме того, вчера в образовательных учреждениях состоялись выпускные вечера, которые прошли без каких-либо инцидентов, благодаря ужесточенным мерам безопасности, которые были приняты. "Все службы региона продолжают работу в штатном режиме", - добавил Клычков.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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РоссияОрловская областьАндрей КлычковВладимир ПутинБелоруссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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