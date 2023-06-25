https://ria.ru/20230625/memy-1880313884.html

Иосиф Пригожин рассказал, как реагирует на мемы с ним

Иосиф Пригожин рассказал, как реагирует на мемы с ним - РИА Новости, 25.06.2023

Иосиф Пригожин рассказал, как реагирует на мемы с ним

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что мемы с ним помогают людям справиться со стрессом. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T13:35

2023-06-25T13:35

2023-06-25T15:48

шоубиз

россия

евгений пригожин

иосиф пригожин

попытка вооруженного мятежа

ростов-на-дону

белоруссия

владимир путин

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что мемы с ним помогают людям справиться со стрессом. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости."Без юмора жить невозможно. Если не смотреть на какие-то вещи хотя бы через окошко юмора, то можно свихнуться окончательно. Наверное, юмор и мемы помогали ослабить эту напряженность, в которой находились все. <…> Это какая-то наша национальная особенность: когда плохо, люди часто выплескивают вот такую энергию в виде шуток", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, как он относится к мемам со своим участием, в которых его путают с Евгением Пригожиным.При этом продюсер признался, что ему самому эти шутки не казались смешными. "Это даже не смех сквозь слезы. Это было большое беспокойство. И то, что я в этой ситуации был как бы закольцован, — даже не знаю, как реагировать. Это для меня какая-то новая роль, напоминает какое-то кино художественное. Какая-то спайка, в которой я существую последнее время", — поделился Пригожин.По его словам, вчерашний день был тяжелым для его семьи. "Не дай Бог вот этот социальный, внутренний раскол или взрыв — он, конечно, привел бы к непоправимым последствиям. <…> Казалось бы, мы все одно целое, и в то же время (произошла. — Прим. ред.) вот такая ситуация", — отметил бизнесмен, подчеркнув, что ключевым приоритетом внутренней политики любого государства должны быть принципы верховенства закона.Продюсер также объяснил путаницу со своим однофамильцем Евгением Пригожиным. По его мнению, люди привыкли к некоему герою, "мужу певицы Валерии". "Он же продюсер, ведущий и общественный деятель. Они привыкли к этому, они не понимают (что мы разные люди. — Прим. ред.). Многие пишут мне напрямую: "Йося, хватит, остановись!" Ну просто бред. Что ты по этому поводу скажешь? Они не вникают", — поделился наблюдением бизнесмен.В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям группы — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против главы ЧВК возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", уголовное дело против него прекратят. Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил чиновник.

https://ria.ru/20230625/myatezh-1880304802.html

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

https://ria.ru/20230624/onlayn-1880169876.html

россия

ростов-на-дону

белоруссия

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Ольга Фомченкова

россия, евгений пригожин, иосиф пригожин, попытка вооруженного мятежа, ростов-на-дону, белоруссия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)