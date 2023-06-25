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Маск анонсировал следующий запуск корабля Starship - РИА Новости, 25.06.2023
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12:36 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/mask-1880307808.html
Маск анонсировал следующий запуск корабля Starship
Маск анонсировал следующий запуск корабля Starship - РИА Новости, 25.06.2023
Маск анонсировал следующий запуск корабля Starship
Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX планирует снова может запустить космический корабль Starship в космос примерно через шесть недель. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T12:36
2023-06-25T12:36
илон маск
техас
spacex
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX планирует снова может запустить космический корабль Starship в космос примерно через шесть недель. Маск во время прямого эфира в Twitter отметил, что необходимые для полета технические изменения, возможно, будут завершены через шесть недель, однако напомнил о "множестве переменных, не подконтрольных SpaceX". По оценке бизнесмена, следующий пуск с большей вероятностью будет удачным - около 60%, - чем предыдущий. Ранее Маск заявлял, что ему потребуется до двух месяцев, чтобы восстановить стартовую площадку, поврежденную при испытательном пуске космического корабля Starship. Сверхмощная ракета Starship стартовала с площадки в Бока Чика на побережье Техаса 20 апреля. Через несколько минут после старта, когда должно было произойти отделение первой ступени Super Heavy, ракета начала вращаться и разрушилась. Компания SpaceX назвала инцидент "быстрым внеплановым демонтажом". Starship - самая большая и мощная ракета, когда-либо создававшаяся для космических запусков. Вместе с ускорителем Super Heavy Starship достигает в длину 120 метров. Для сравнения, высота ракеты Saturn V - 111 метров. Первая ступень ракеты оснащена 33 двигателями Raptor, которые способны в совокупности достигать в два раза большей мощности, чем Saturn V или новейшая ракета НАСА SLS.
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илон маск, техас, spacex, наса
Илон Маск, Техас, SpaceX, НАСА
Маск анонсировал следующий запуск корабля Starship

Компания Илона Маска анонсировала следующий запуск корабля Starship через шесть недель

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX планирует снова может запустить космический корабль Starship в космос примерно через шесть недель.
Маск во время прямого эфира в Twitter отметил, что необходимые для полета технические изменения, возможно, будут завершены через шесть недель, однако напомнил о "множестве переменных, не подконтрольных SpaceX".
По оценке бизнесмена, следующий пуск с большей вероятностью будет удачным - около 60%, - чем предыдущий. Ранее Маск заявлял, что ему потребуется до двух месяцев, чтобы восстановить стартовую площадку, поврежденную при испытательном пуске космического корабля Starship.
Сверхмощная ракета Starship стартовала с площадки в Бока Чика на побережье Техаса 20 апреля. Через несколько минут после старта, когда должно было произойти отделение первой ступени Super Heavy, ракета начала вращаться и разрушилась. Компания SpaceX назвала инцидент "быстрым внеплановым демонтажом".
Starship - самая большая и мощная ракета, когда-либо создававшаяся для космических запусков. Вместе с ускорителем Super Heavy Starship достигает в длину 120 метров. Для сравнения, высота ракеты Saturn V - 111 метров. Первая ступень ракеты оснащена 33 двигателями Raptor, которые способны в совокупности достигать в два раза большей мощности, чем Saturn V или новейшая ракета НАСА SLS.
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