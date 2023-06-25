https://ria.ru/20230625/mask-1880307808.html

Маск анонсировал следующий запуск корабля Starship

Маск анонсировал следующий запуск корабля Starship - РИА Новости, 25.06.2023

Маск анонсировал следующий запуск корабля Starship

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX планирует снова может запустить космический корабль Starship в космос примерно через шесть недель. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T12:36

2023-06-25T12:36

2023-06-25T12:36

илон маск

техас

spacex

наса

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX планирует снова может запустить космический корабль Starship в космос примерно через шесть недель. Маск во время прямого эфира в Twitter отметил, что необходимые для полета технические изменения, возможно, будут завершены через шесть недель, однако напомнил о "множестве переменных, не подконтрольных SpaceX". По оценке бизнесмена, следующий пуск с большей вероятностью будет удачным - около 60%, - чем предыдущий. Ранее Маск заявлял, что ему потребуется до двух месяцев, чтобы восстановить стартовую площадку, поврежденную при испытательном пуске космического корабля Starship. Сверхмощная ракета Starship стартовала с площадки в Бока Чика на побережье Техаса 20 апреля. Через несколько минут после старта, когда должно было произойти отделение первой ступени Super Heavy, ракета начала вращаться и разрушилась. Компания SpaceX назвала инцидент "быстрым внеплановым демонтажом". Starship - самая большая и мощная ракета, когда-либо создававшаяся для космических запусков. Вместе с ускорителем Super Heavy Starship достигает в длину 120 метров. Для сравнения, высота ракеты Saturn V - 111 метров. Первая ступень ракеты оснащена 33 двигателями Raptor, которые способны в совокупности достигать в два раза большей мощности, чем Saturn V или новейшая ракета НАСА SLS.

https://ria.ru/20230623/musk-1879927665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

илон маск, техас, spacex, наса